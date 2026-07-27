"الإمارات للتنمية المتوازنة" يختتم برنامج "صيف قرى الإمارات"

أبوظبي في 27 يوليو/ وام/ اختتم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برنامج صيف قرى الإمارات 2026، الذي أقيم في خمس قرى ومناطق بمختلف إمارات الدولة، بمشاركة أكثر من 1150 طالباً وطالبة، ضمن جهود المجلس الرامية إلى توفير تجارب تعليمية وترفيهية نوعية تسهم في تنمية مهارات النشء وتعزيز ارتباطهم بمجتمعاتهم وهويتهم الوطنية.

حضر الحفل الختامي سعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وعدد من المسؤولين، إلى جانب الشركاء والجهات الداعمة وفريق العمل والمشاركين في البرنامج.

وشهد البرنامج، الذي استمر على مدى ثلاثة أسابيع، تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والتعليمية، إلى جانب ورش العمل والتجارب التفاعلية، التي أتاحت للمشاركين فرصة التعلم والاستكشاف والتعرف إلى التراث والهوية الوطنية، واستكشاف مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وتضمن الحفل الختامي استعراض أبرز محطات وفعاليات البرنامج، إلى جانب كلمة للأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أكد خلالها أهمية الاستثمار في أبناء الإمارات وتمكينهم بالمعرفة والمهارات، وتوفير البرامج التي تتيح لهم خوض تجارب جديدة وتنمية قدراتهم وتوسيع آفاقهم.

كما جرى خلال الحفل تكريم المشاركين المتميزين، إلى جانب تكريم الشركاء والجهات الداعمة، تقديراً لإسهاماتهم ودورهم في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

ويأتي برنامج صيف قرى الإمارات 2026 في إطار جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الرامية إلى دعم التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تمكين أبناء المجتمع، وتوفير بيئة محفزة للتعلم والتطور واكتساب المهارات، بما يعزز دورهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.