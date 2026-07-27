أبوظبي في 27 يوليو/ وام / حصلت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية على صفة شريك الحوار "Dialogue Partner" في منظمة الآسيانابول "ASEANAPOL"، المعنية بتعزيز التعاون الشرطي بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، لتصبح بذلك أول دولة عربية تنال هذه الصفة.

وجاء اعتماد الشراكة بإجماع الدول الأعضاء العشر في المنظمة، خلال أعمال المؤتمر الـ44 للآسيانابول، الذي استضافته الشرطة الوطنية الفلبينية في العاصمة مانيلا خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2026، بمشاركة وفود الدول الأعضاء وشركاء الحوار والجهات المراقبة.

وكانت وزارة الداخلية قد انضمت إلى المنظمة بصفة مراقب "Observer" عام 2022، وعززت منذ ذلك الحين تعاونها مع أجهزة الشرطة في دول الآسيان عبر تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر.

وبهذه الخطوة، تنضم وزارة الداخلية إلى نخبة من شركاء الحوار في المنظمة، إلى جانب الإنتربول واليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" وعدد من أجهزة الشرطة الوطنية، وذلك ما يعزز حضور الإمارات في المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الأمني مع دول القارة الآسيوية.