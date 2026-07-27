العين في 27 يوليو/ وام / نجح مستشفى "توام" التابع لشركة "صحة"، إحدى شركات بيورهيلث أكبر مجموعة رعاية صحية في الشرق الأوسط، في التعامل مع حالة جراحية بالغة التعقيد، مما يعزز مكانته كجهة رائدة على مستوى المنطقة في مجال الجراحات المتقدمة وعلاج الحالات الحرجة من خلال فرق متعددة التخصصات.

وتتعلق الحالة بمريض شاب تم تحويله إلى مستشفى توام بعد ثلاثة أسابيع من خضوعه لعملية استئصال شبه كلي للقولون. وعند وصوله، تمكن الفريق الطبي في المستشفى من تشخيص وجود تسريب في موضع التوصيل الجراحي، وهو من المضاعفات النادرة والخطيرة التي قد تحدث بعد جراحات القولون والمستقيم، وقد أدى إلى إصابته بتسمم دم متقدم.

وباشر فريق الجراحة والعناية المركزة في المستشفى التدخل الفوري وكشفت العملية الجراحية الطارئة عن وجود عدة خُراجات داخل البطن، والتهابات شديدة، وفشل في موضع التوصيل الجراحي وقد استدعت الحالة تقديم رعاية مكثفة إلى جانب تنسيق متكامل بين فريق متعدد التخصصات.

ومن خلال هذا النهج الشامل، استقرت حالة المريض وتعافى بشكل كامل وبعد عدة أشهر، تم إجراء عملية أخرى للمريض لإغلاق الفغرة "الفتحة" القولونية دون أي مضاعفات، ما مكّنه من استعادة حياته الطبيعية.

وقال الدكتور مهدي الطاهر، استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والأورام في مستشفى توام: في مستشفى توام، نجمع بين الخبرات الجراحية المتقدمة والعمل متعدد التخصصات للتعامل مع الحالات المعقدة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة لمرضانا.