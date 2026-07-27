تقرير البنك المركزي الأوروبي يكشف تباطؤ نمو السيولة وارتفاع ودائع الشركات في يونيو

بروكسل في 27 يوليو/ وام / أظهر الإصدار الشهري الصادر عن البنك المركزي الأوروبي بشأن التطورات النقدية في منطقة اليورو لشهر يونيو 2026

أن معدل النمو السنوي للمعروض النقدي الضيق "M1"، الذي يشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب، تراجع إلى 3.4% في يونيو من 3.7% في مايو. بينما ارتفع معدل نمو الودائع قصيرة الأجل غير الجارية "M2-M1" إلى 2.8% من 1.4% كما ارتفع نمو الأدوات القابلة للتداول "M3-M2" إلى 4.5% مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق.

فيما يتعلق بمساهمات مكونات المعروض النقدي "M3"، ساهمت الكتلة النقدية "M1" بنحو 2.2 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي، مقابل 2.4 نقطة في مايو، فيما ارتفعت مساهمة الودائع قصيرة الأجل إلى 0.8 نقطة مئوية من 0.4 نقطة، بينما زادت مساهمة الأدوات القابلة للتداول إلى 0.3 نقطة مئوية من 0.2 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن نمو ودائع الأسر تباطأ إلى 2.6% في يونيو مقابل 2.8% في مايو، في حين تسارع نمو ودائع الشركات غير المالية إلى 5.3% مقارنة بـ4.2%، كما تحولت ودائع صناديق الاستثمار – باستثناء صناديق أسواق المال – إلى النمو بنسبة 1.6% بعد انكماش بلغ 0.6% في مايو.

وعلى صعيد العوامل المقابلة للمعروض النقدي "M3"، أوضح البنك المركزي الأوروبي أن مطالبات القطاع الخاص أسهمت بـ3.1 نقطة مئوية في نمو المعروض النقدي، فيما ارتفعت مساهمة صافي الأصول الخارجية إلى 2.2 نقطة مئوية من 1.9 نقطة، وساهمت المطالبات على الحكومات بـ0.1 نقطة مئوية، بينما خفضت الالتزامات طويلة الأجل النمو بمقدار 1.6 نقطة مئوية، وأسهمت البنود الأخرى بتأثير سلبي بلغ 0.5 نقطة مئوية.

وفيما يخص الائتمان، استقر معدل النمو السنوي لإجمالي المطالبات على المقيمين في منطقة اليورو عند 2.4% خلال يونيو.

وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي المعدل للقروض الممنوحة للقطاع الخاص استقر عند 3.9% في يونيو.

ويعكس التقرير استمرار التوسع المعتدل في السيولة والائتمان بمنطقة اليورو خلال يونيو 2026، مع تحسن في نمو المعروض النقدي الواسع واستقرار وتيرة الإقراض للقطاع الخاص.