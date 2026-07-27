شرطة دبي تنظم ملتقى الكرامة بمشاركة 1789 شخصاً لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي

دبي في 27 يوليو/ وام / نظم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع عدد من الإدارات العامة ومركز شرطة الرفاعة، ملتقى الكرامة المجتمعي، بمشاركة 1789 فرداً من أهالي وسكان منطقة الكرامة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي الأمني والمروري وترسيخ مفاهيم جودة الحياة.

وشارك في تنظيم الملتقى الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة الرفاعة، ومركز التواصل مع الضحية ممثلاً بقسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وأكاديمية شرطة دبي.

وشهد الملتقى العقيد صالح جمعة عبيد، نائب مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، والرائد علي حسن حاجي، رئيس قسم إسعاد المتعاملين، والسيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.

وتضمن الملتقى محاضرات توعوية مرورية وجنائية ومجتمعية بعدة لغات، هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، والتعريف بسبل الوقاية من الجريمة، وتعزيز الثقافة المرورية، إلى جانب التعريف بعدد من خدمات ومبادرات شرطة دبي التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، إضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية وتفاعلية للحضور.

وأكد العقيد صالح جمعة عبيد أن ملتقى الكرامة المجتمعي يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز جسور التواصل مع أفراد المجتمع وترسيخ الشراكة المجتمعية باعتبارها إحدى ركائز العمل الأمني، مشيراً إلى أن هذه الملتقيات تمثل منصة فاعلة لنشر الوعي الأمني والمروري والمجتمعي بأساليب مبتكرة وتفاعلية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتلاحماً، ويعزز الشعور بالأمن وجودة الحياة.

من جانبها، أكدت السيدة فاطمة بوحجير أن مجلس الروح الإيجابية يواصل تنفيذ الملتقيات المجتمعية في مختلف مناطق إمارة دبي، انطلاقاً من أهمية الوصول المباشر إلى أفراد المجتمع وتعزيز التواصل معهم عبر برامج تجمع بين التوعية والأنشطة المجتمعية والرياضية.

وأضافت أن الإقبال الذي شهده ملتقى الكرامة يعكس ثقة المجتمع بمبادرات شرطة دبي وحرصه على المشاركة فيها، مؤكدة مواصلة إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز السلوك الإيجابي وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في جعل دبي المدينة الأكثر أمناً وسعادة وجودة للحياة.