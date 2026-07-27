دبي في 27 يوليو/ وام/ أكدت "عيادات أستر الإمارات"، وهي أكبر شبكة رعاية صحية أولية خاصة تابعة لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" في دول مجلس التعاون الخليجي، على تعزيز التزامها طويل الأمد في دولة الإمارات من خلال التوسع المستمر، وتطوير خدماتها الطبية المقدمة للمجتمع.

وفي إطار هذه المرحلة القادمة من النمو، تخطط "عيادات أستر الإمارات" لتوسيع شبكتها من 85 إلى أكثر من 100 منشأة في جميع أنحاء الإمارات بحلول عام 2030، وذلك من خلال دمج عيادات قائمة وأخرى جديدة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة عدد الموظفين إلى 4100 موظف في جميع أنحاء الإمارات، وهو مدعوم باستثمار قدره 100 مليون درهم ، فيما ستوفر المنشآت الجديدة مراكز تخصصية، وتعزز خدمات التشخيص داخل العيادات، وتدمج حلول الرعاية الصحية الرقمية والذكية عبر منصة "ماي أستر"، إلى جانب توسيع نطاق خدمات الرعاية المنزلية والرعاية الشخصية.

يأتي هذا التوسع مدفوعاً بالنمو المتسارع في طلب المرضى، حيث ارتفع عدد المراجعين السنوي لشبكة العيادات بنسبة 15% خلال العام الماضي 2025.

وأكدت أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" أن دولة الإمارات لاتزال سوقاً محورياً لإستراتيجية أستر طويلة الأجل، حيث تستند ثقة المجموعة في هذا السوق إلى أسسه المتينة، ونظامه الصحي المتطور، ورؤيته الوطنية الواضحة لتقديم رعاية متكاملة.