اختتام برنامج صيفي 2026 بمركز أم القيوين الثقافي تحت شعار "فخورين بالإمارات"

أم القيوين في 27 يوليو/ وام / اختتم مركز أم القيوين الثقافي اليوم، فعاليات البرنامج الصيفي 2026، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق الوطن تحت شعار "فخورين بالإمارات"، بعد سلسلة من البرامج والورش والأنشطة الثقافية والتراثية والإبداعية التي استهدفت الأطفال واليافعين، وأسهمت في تنمية مهاراتهم، وترسيخ الهوية الوطنية، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية في بيئة تعليمية وتفاعلية.

وبدأ الحفل الختامي باستعرض أهداف البرنامج الصيفي ورؤيته في إعداد جيل معتز بهويته الوطنية، وتنمية قدراته الإبداعية والمعرفية من خلال برامج نوعية جمعت بين التعليم والترفيه، بما ينسجم مع توجهات وزارة الثقافة في تعزيز الوعي الثقافي وترسيخ القيم الإماراتية لدى النشء.

وشملت فعاليات الحفل عرض فيلم مرئي وثّق أبرز البرامج والورش والأنشطة التي نفذها مركز أم القيوين الثقافي خلال البرنامج الصيفي، مستعرضاً محطات المشاركين وإنجازاتهم، وما اكتسبوه من معارف ومهارات في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية.

كما شملت الفقرات تقديم أوبريت "فخورين بالإمارات" من تأليف وإخراج الفنان جاسم إسماعيل طحنون، بمشاركة الأطفال واليافعين المنتسبين إلى البرنامج الصيفي، حيث جسّد الأوبريت قيم الانتماء والولاء للوطن، والاعتزاز بالهوية الوطنية، في لوحة فنية عكست مواهب المشاركين وما حققوه من تطور خلال فترة البرنامج.

كما قدم المشاركون عرض "العيالة" الإماراتية بإشراف وتدريب سلطان حليس، عضو جمعية أم القيوين للفنون الشعبية، في تجسيد للموروث الشعبي الإماراتي، وترسيخاً لأهمية المحافظة على الفنون التقليدية وتعريف الأجيال الناشئة بها.

واختتم الحفل بتكريم الشركاء والجهات المتعاونة التي أسهمت في إنجاح البرنامج الصيفي، تقديراً لدورها في دعم وتنفيذ برامجه وأنشطته، بما يعكس أهمية الشراكة المؤسسية في تقديم مبادرات ثقافية نوعية تخدم المجتمع وتسهم في تنمية قدرات الأطفال واليافعين.