حمد الشرقي يستقبل أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة الـ16

الفجيرة في 27 يوليو/ وام / أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدور غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن جهودها في تمكين القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال تسهم في ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة وجهةً جاذبةً للاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة السادسة عشرة "2026-2029"، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي.

وبارك سموه خلال اللقاء تشكيل المجلس وهنأ أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة نيلهم ثقة مجتمع الأعمال لقيادة الغرفة في دورتها السادسة عشرة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومؤكداً أهمية مواصلة تطوير خدمات الغرفة، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية مما يسهم في ترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً رائداً.

وتقدم رئيس مجلس الادارة سعادة محمد اليماحي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير ، مؤكداََ أن دعم سموه يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز مسيرة الغرفة وترسيخ قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد.