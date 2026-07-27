أبوظبي في 27 يوليو/ وام / أعلنت مجموعة "تدوير" عن وصول حملتها المتواصلة "تخلّص منها بمسؤولية" إلى أكثر من 15 ألفاً من أفراد المجتمع في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، في إطار جهودها لتعزيز الممارسات المسؤولة في التعامل مع النفايات، ودعم مجتمعات أكثر نظافة واستدامة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتنفذ المجموعة الحملة بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، من خلال برنامج يجمع بين التواصل الميداني المباشر والتوعية عبر القنوات الرقمية، بهدف تعريف السكان والمنشآت التجارية بالممارسات الصحيحة في إدارة النفايات، وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات المعتمدة، بما في ذلك التخلص من النفايات الخضراء والضخمة عبر منصة "تم"، إلى جانب المحافظة على نظافة نقاط تجميع النفايات وسلامتها وسهولة الوصول إليها.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير إن الإدارة المسؤولة للنفايات تبدأ من وعي أفراد المجتمع بالدور الذي يمكنهم القيام به في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أنه من خلال التواصل المباشر مع السكان والأسر وقطاع الأعمال، تعمل "تدوير" على توضيح الممارسات الصحيحة وتسهيل تطبيقها.

وأضاف أن الوصول إلى أكثر من 15 ألفاً من أفراد المجتمع يعد محطة مهمة في مسيرة الحملة، وسنواصل توسيع نطاقها لترسيخ سلوكيات مسؤولة ومستدامة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وضمن أنشطة الحملة، نفذت مجموعة تدوير مبادرة للزيارات المنزلية في مدينة شخبوط، حيث زارت فرق التوعية والتفتيش 220 منزلاً، وقدمت للسكان إرشادات عملية حول الاستخدام الصحيح لنقاط تجميع النفايات في الأحياء السكنية.

وأتاحت الزيارات فرصة للاستماع إلى ملاحظات السكان ومقترحاتهم، بما يدعم جهود التطوير المستمر والارتقاء بجودة الخدمات.

وفي منطقة الظفرة، زارت الفرق الميدانية 250 منشأة تجارية، وعملت بصورة مباشرة مع أصحاب المنشآت والعاملين فيها لتعزيز معرفتهم بطرق التخلص السليم من النفايات، وإبراز دور القطاع التجاري في المحافظة على نظافة المناطق المحيطة وتنظيمها.

وشملت الحملة أيضاً أنشطة توعوية تفاعلية في الحدائق العامة ومراكز التسوق، نُفذت بدعم من التواجد البلدي ولاين للاستثمار والتعاونية.

وركزت هذه الأنشطة على تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات يومية مسؤولة، تشمل الحد من إنتاج النفايات، وإعادة الاستخدام، والفرز الصحيح للمواد القابلة لإعادة التدوير، والتعريف بخدمات إدارة النفايات المتاحة في الإمارة.

واستناداً إلى النتائج المحققة، ستواصل مجموعة تدوير توسيع نطاق الحملة لتشمل المزيد من المناطق السكنية والتجارية، من خلال الزيارات الميدانية والفعاليات المجتمعية وبرامج التوعية الرقمية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية في المحافظة على نظافة الإمارة.

وتأتي حملة "تخلّص منها بمسؤولية" ضمن جهود مجموعة تدوير لتعزيز الوعي البيئي ودعم انتقال إمارة أبوظبي نحو الاقتصاد الدائري.

وتسهم المجموعة، من خلال تمكين السكان والأسر والطلبة وقطاع الأعمال من تبني ممارسات مسؤولة في إدارة النفايات، في دعم طموح مجموعة تدوير الرامي إلى تحويل 80% من النفايات البلدية الصلبة بعيداً عن مسار الطمر بحلول عام 2031، بما يعزز الاستدامة البيئية ويحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.