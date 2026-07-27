اختتام كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026

دبي في 27 يوليو/ وام / اختتم اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية منافسات كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026، التي استضافها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، بمشاركة 17 نادياً وفريقاً من مختلف أنحاء الدولة.

وتوج معاذ أحمد، لاعب فريق "أكس إي سبورتس"، بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على مهند المسماري، لاعب فريق "باز إي سبورتس" ، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحل أحمد السويدي، لاعب نادي النصر، في المركز الثالث إثر فوزه على علي الحمادي، لاعب فريق "فويد إي سبورتس"، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت البطولة مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية عكست التطور المتواصل الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الدولة، كما أسهمت في توفير بيئة تنافسية تساعد على اكتشاف وصقل المواهب الوطنية وتعزيز جاهزية اللاعبين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.

وفي ختام البطولة، توج حمد قاسم، رئيس لجنة المسابقات والفعاليات في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيمي للمنافسات، والروح الرياضية والالتزام اللذين أظهرهما اللاعبون.

وأكد أن الاتحاد يواصل تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في الدولة من خلال تنظيم بطولات محلية وفق أعلى المعايير، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة، وإعداد لاعبين قادرين على تمثيل دولة الإمارات في مختلف البطولات القارية والدولية.