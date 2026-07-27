عجمان في 27 يوليو/ وام / تفقد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها في منطقة مصفوت، وذلك في إطار حرص الدائرة على متابعة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، ودعم التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد سعادته، أن منطقة مصفوت تحظى باهتمام كبير من حكومة عجمان التي تتبنى رؤى طموحة وخطط تنموية، وتعمل الدائرة على تنفيذ خطة متكاملة وشاملة للتطوير في مصفوت، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت نموذجًا يحتذى به لما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وجمال بيئي يجعلها وجهة واعدة للسياحة والاستثمار.

وقال إن تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة يسهم في تعزيز بنيتها التحتية، ورفع جودة الحياة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يواكب رؤية إمارة عجمان في تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في مختلف مناطقها.

وأضاف، أن الدائرة تنفذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام بالخطط الزمنية المعتمدة، مؤكداً أن توظيف التقنيات الذكية في المشاريع التطويرية يعكس توجه الدائرة نحو تقديم خدمات متطورة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، وتلبية تطلعات المجتمع، ودعم المسيرة التنموية الشاملة للإمارة.

رافق سعادته خلال الجولة الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وسعادة يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإيجاري بمركز فض المنازعات الإيجارية، والدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين من فرق المشاريع.

واطلع سعادته على مستجدات تطوير الطرق في مصفوت الذي بلغت نسبة إنجازها 33%، كما تفقد سير العمل في مشروع مسار الدراجات الهوائية، والذي بلغت نسبة إنجازه 90%، بما يعكس تقدم الأعمال وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وشملت الجولة مشروع نظام البوابات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مواقع الكسارات، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الإمارة، ويهدف إلى تعزيز منظومة مراقبة وتنظيم العمليات التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بما يدعم السلامة العامة، ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير البيئية.

ويجمع النظام بين المراقبة الآلية، والتحصيل الرقمي، والامتثال التنظيمي ضمن منظومة موحدة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن تجربة المتعاملين، من خلال كاميرات متطورة، وأنظمة ذكاء اصطناعي، وتقنيات الدفع الرقمي، لتوفير مراقبة لحظية دقيقة لحركة المركبات في مواقع الكسارات.

واطّلع سعادته خلال الجولة على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ والخطط الزمنية للمشاريع، ووجّه بضرورة مواصلة العمل وفق أفضل العالمية، وتسريع وتيرة الإنجاز مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع الحيوية.

وتخللت الجولة الميدانية لقاء سعادته مع أهالي منطقة مصفوت، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشاريع التنموية، واحتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، مؤكداً حرص الدائرة على تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ نهج الشراكة المجتمعية، بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في إشراك المجتمع والاستماع إلى ملاحظاته بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود دائرة البلدية لتطوير البنية التحتية في منطقة مصفوت، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وتوفير بيئة حضرية متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتدعم مكانة مصفوت كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة.