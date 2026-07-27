"عروض صيف الشارقة 2026" تستمر حتى 15 سبتمبر

الشارقة في 27 يوليو/ وام / أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وفي إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين عن استمرار حملة "عروض صيف الشارقة 2026" حتى 15 سبتمبر 2026 بما يتيح للمتسوقين والزوار فرصة أطول للاستفادة من العروض الترويجية المتنوعة والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة والدخول في السحوبات على جوائز قيّمة تثري تجربتهم وتعزز أجواء الموسم الصيفي.

وتحتضن مجموعة من مراكز التسوق المشاركة في حملة "عروض صيف الشارقة 2026" من بينها سيتي سنتر الزاهية والواحة مول وميغا مول ومركز السيوح وصحارى مول وسنترال مول الشارقة ومركز كلباء ومركز الرحمانية و06 مول برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والتجارب العائلية يشمل ورش عمل إبداعية للأطفال وجولات لشخصية "شمسة" إلى جانب متجر شمسة المتنقل وما يقدمه من تجارب تفاعلية وعروض حصرية بما يسهم في إثراء تجربة التسوق وإضفاء أجواء من المرح والترفيه على مدار الموسم.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: يجسد استمرار حملة "عروض صيف الشارقة 2026" حتى منتصف شهر سبتمبر حرصنا على تقديم موسم صيفي متكامل يجمع بين السياحة والتسوق والترفيه ويعكس مكانة إمارة الشارقة كوجهة عائلية رائدة على مدار العام ويأتي ذلك في إطار جهودنا المستمرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركائنا من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز تجربة الزوار وإثراء خياراتهم ودعم الحركة السياحية والتجارية في مختلف أنحاء الإمارة.

وأضاف أن الحملة تواصل هذا العام تقديم باقة متكاملة من العروض والأنشطة والتجارب النوعية التي تلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية إلى جانب خيارات الإقامة الفندقية والضيافة وباقات مشغلي الرحلات والجولات السياحية والسحوبات الكبرى بما يسهم في تشجيع الزوار على إطالة مدة إقامتهم والاستمتاع بما تزخر به إمارة الشارقة من مقومات سياحية وثقافية وترفيهية بما يعزز تنافسيتها كوجهة سياحية مفضلة للجميع على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن استمرار حملة "عروض صيف الشارقة 2026" حتى منتصف سبتمبر يعكس نجاح الشراكة الإستراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في تطوير موسم صيفي متكامل يسهم في تنشيط قطاعي التجارة والتجزئة وتعزيز تنافسية مراكز التسوق في الإمارة بما يواكب تطلعات مجتمع الأعمال ويحقق قيمة مضافة للمتسوقين والزوار.

وقال إن غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع شركائها تحرص على تقديم تجربة تسوق تتجاوز مفهوم التخفيضات التقليدية من خلال دمج العروض التجارية مع البرامج الترفيهية والتجارب العائلية والسحوبات الرقمية الكبرى بما يعزز الإقبال على مراكز التسوق ويرفع معدلات الحركة التجارية طوال الموسم كما تمثل شخصية "شمسة" إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ الهوية المجتمعية للحملة وإضفاء أجواء تفاعلية تعزز ارتباط العائلات والأطفال بتجربة التسوق في إمارة الشارقة.

ومع ما تزخر به إمارة الشارقة من مقومات سياحية متنوعة وخيارات مميزة للضيافة والإقامة الفندقية وبنية تحتية متطورة وتجارب ترفيهية وثقافية تناسب مختلف أفراد العائلة باختلاف اهتماماتها وفئاتها العمرية تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العائلية والسياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً على مدار العام.