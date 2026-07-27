تشوتشو - الصين في 27 يوليو/ وام / أحرز منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة آسيا الـ19 للشباب، التي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة تشوتشو الصينية، بعد خسارته أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 24-25 في المباراة النهائية، التي حُسمت في الثواني الأخيرة.

وأنهى منتخب الإمارات الشوط الأول متقدماً بفارق 5 أهداف بنتيجة 13-8، قبل أن يتمكن المنتخب الكوري من العودة في الشوط الثاني وتحويل النتيجة لصالحه 24-22 قبل أقل من دقيقتين على النهاية، إلا أن منتخبنا نجح في إدراك التعادل قبل 20 ثانية من صافرة النهاية، لكن المنتخب الكوري سجل هدف الفوز والتتويج في اللحظات الأخيرة.

وكان منتخب الإمارات قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقررة في مقدونيا خلال يوليو 2027، بعد بلوغه الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.