لاهاي في 27 يوليو/ وام / تُوج الجواد "جو ستار" بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في الجولة الهولندية التي أقيمت أمس على مضمار دوندخت العشبي بمدينة لاهاي، ضمن المحطة السابعة في النسخة الثالثة والثلاثين من سلسلة السباقات العالمية المرموقة.

وواصلت الكأس الغالية حضورها القوي ونجاحاتها المتواصلة في المضامير الأوروبية، تأكيداً لمكانتها العالمية، بدعم القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بمكانة الخيل العربي الأصيل عالمياً، وتيسير خطط اقتنائه وتربيته، وتشجيع الملاك والمربين على المحافظة على إرثه الأصيل.

ونجح "جو ستار"، المنحدر من نسل "المرتجز × جيست ديل فالو"، والمملوك لمحمد عبدالله عبدالرحمن، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس أنتوني كراستوس، في حسم اللقب بعد أداء قوي أنهاه في الأمتار الأخيرة بزمن بلغ 2:15.02 دقيقة.

وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً على الأرضية العشبية، ضمن سباقات الفئة الثالثة المخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 11 خيلاً مثلت نخبة المرابط في هولندا وأوروبا، وشهد منافسة قوية حتى خط النهاية.

وجاء "مقبول"، المنحدر من نسل "إيه إف البحر × غالبة" والعائد لـ"ياس لإدارة سباقات الخيل"، في المركز الثاني، تلاه "مهدي دو برويل"، المنحدر من نسل "مارد الصحراء × وانا دو برويل" والمملوك لويلجان بولز، في المركز الثالث، فيما حل "الزير" من نسل "المأمون مونلو × أسماء الخالدية" و"الرفاع" من نسل "المرتجز × سليمة"، والمملوكان لعمر إسماعيل غرغار، في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وأضاف "جو ستار" لقب محطة هولندا ضمن الفئة الثالثة إلى سجل إنجازاته، الذي يضم 6 انتصارات و12 مركزاً متقدماً من أصل 31 مشاركة، بتصنيف يبلغ 117 على الأرضية العشبية.

وبهذا الفوز، انضم جو ستار إلى سجل أبطال محطة هولندا للكأس الغالية، الذي يضم «جلمار» بطل عام 2017، و"لايتنغ بولت" بطل عام 2018، و"خير الشام" بطل عام 2019، و"جارف" بطل نسختي 2021 و2022، و"ميسي" بطل عام 2023، و"فريدة بي" بطلة عام 2024، و"عفجان" بطل عام 2025.

وشهد السباق ومراسم التتويج سعادة أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا، وسعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب عدد من الملاك والمدربين والفرسان وممثلي الجهات المنظمة.

وقال سعادة مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إن المحطة الهولندية حققت نجاحاً مميزاً وأصداء واسعة، وشهدت مستويات فنية وتنافسية قوية بمشاركة نخبة المرابط، بما يعكس المكانة العالمية المرموقة للكأس الغالية وقيمتها لدى الملاك والمربين في هولندا والقارة الأوروبية.

وأضاف أن النجاحات المتواصلة لسلسلة السباقات تجسد ثمار الدعم الكبير والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، واهتمامها بتطوير صناعة سباقات الخيل العربي في مختلف المضامير العالمية، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتناء الخيل العربي الأصيل وتربيته والحفاظ على إرثه.

وهنأ العامري الفائزين بلقب المحطة الهولندية، مشيداً بالمستويات الفنية التي شهدها السباق، ومثمناً مشاركة نخبة الملاك والمدربين والفرسان، كما توجه بالشكر إلى سفارة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، وإدارة مضمار دوندخت، وكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه المحطة.