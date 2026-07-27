ختام منافسات النسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام

دبي في 27 يوليو/ وام / اختتمت بطولة الإمارات لبناء الأجسام في نسختها السادسة بمجمع "ذا أجندة" في مدينة دبي للإعلام، بتتويج الفائزين في الفئات المختلفة بعد منافسات قوية، برعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأسفرت نتائج فئة "بطل الأبطال" عن تتويج عبدالرحمن أحمد الياسي بلقب "كلاسيك فيزيك"، وتصدر علي برمان فئة "كلاسيك بناء الأجسام"، كما حقق سالم عبدالمجيد لقب "الفيزيك"، وتوّج جاسم علي بلقب بطل الأبطال في فئة "مسكولار فيزيك"، بينما حصد عمر أحمد الشحي لقب بطل أبطال بناء الأجسام، وفاز علي ضاوي النقبي لاعب المنتخب الوطني بذهبية فئة الماستر "الطول المفتوح"، كما نال فضية بطل الأبطال لفئة الفيزيك.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بعد تتويج الفائزين، بحضور علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والشريك الرسمي عيسى الدح، إن البطولة حققت نجاحا كبيرا، بفضل العمل الجماعي، والتعاون بين جميع اللجان المنظمة، مشيدا بالرعاة والشركاء على دعمهم المتواصل، والمستويات الفنية المميزة للاعبين، والحضور الكبير للجماهير.

وأكد محمد عبدالرحيم المري عضو مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام، أن البطولة محطة مهمة لاكتشاف المواهب وتعزيز تنافسية اللاعبين، بما يسهم في دعم مسيرة المنتخبات الوطنية، بينما أوضح أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير البطولة أن المستويات المتطورة للاعبين تؤكد النمو الكبير للعبة.