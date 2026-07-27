الشارقة في 27 يوليو/ وام / قدمت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية بنغلاديش تمثلت في توزيع 3000 سلة غذائية استفاد منها 15 ألف مستفيد في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.

وقال علي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في جمعية الشارقة الخيرية إن الجمعية نفذت عمليات توزيع المساعدات في عدد من المناطق التي اجتاحتها الفيضانات منها سيلهت ومولبي بازار وشونام غنج وهوبي غنج وشيتا غنج وكوكس بازار بالتنسيق مع مكتبها الإقليمي لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن جهود الجمعية في احتواء المتضررين لا تقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة بل تمتد إلى تنفيذ برامج تنموية تسهم في دعم المتأثرين وتشمل صيانة المباني والممتلكات المتأثرة وتنفيذ مشاريع إنشائية وخدمية من بينها بناء المساجد وحفر الآبار وإنشاء المدارس وتوزيع مشاريع الأيادي المنتجة إلى جانب مشاريع تنموية أخرى تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار في تلك المناطق.