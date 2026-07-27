أبوظبي في 27 يوليو/ وام / أعلنت مؤسسة الإمارات عن استقطاب 4.200 زائر لفعالياتها التراثية والشعبية خلال الأسابيع الأولى في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، والمقام حاليا بالوثبة حتى أغسطس المقبل.

وأكد خلفان الكعبي، مدير مبادرة "مسراح" التابعة لمؤسسة الإمارات أن الفعاليات تضمنت تعلم ركوب المطايا "الهجن"، وسنع القهوة والقرص، والفنون الشعبية "اليولا والحربية"، وسط إقبال كبير من الطلبة بفئاتهم العمرية المختلفة، بالإضافة إلى زوار المهرجان.

وقال إن الفعاليات المتنوعة تسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، وتجمع بين النشاط البدني مثل ركوب الهجن، والتجربة التراثية التي تحاكي أنماط حياة الأجداد في بيئة الصحراء، والفنون الشعبية، ما يعزز من فهم الشباب لثقافتهم، والاعتزاز والارتباط بالوطن، وغرس القيم الإماراتية الأصيلة في نفوسهم.

وأوضح أن تعلم ركوب الهجن له العديد من الفوائد مثل كسر حاجز الخوف لدى الناشئة مع المطايا، وتعلم الصفات القيادية بمنحه فرصة قيادة المطية، والأثر النفسي الإيجابي، بالإضافة إلى الأهداف المرتبطة بسنع القهوة والقرص باعتبارهما من أساسيات الرجل البدوي في ترحاله سابقا.