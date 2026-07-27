جمعية الصحفيين تختتم برنامج التدريب العملي لطلبة الاتصال بالجامعة القاسمية

دبي في 27 يوليو/ وام / اختتمت جمعية الصحفيين الإماراتية برنامج التدريب العملي لطلبة قسم الاتصال في الجامعة القاسمية بالشارقة، الهادف إلى تنمية المهارات المهنية، وتعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة، وإكسابهم خبرات عملية في مجالات العمل الصحفي والإعلامي.

وشارك الطلبة خلال فترة التدريب، في عدد من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي نظمتها الجمعية، واطلعوا عن قرب على آليات العمل الإعلامي، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم لمواكبة متطلبات المهنة، وبناء جيل إعلامي يمتلك المعرفة والكفاءة والقدرة على الإبداع.

وشهد البرنامج تفاعلاً لافتاً من الطلبة، الذين أظهروا التزاماً وحرصاً كبيراً على الاستفادة من التجربة التدريبية، إلى جانب شغفهم بالتعلم واكتساب الخبرات العملية التي تعزز مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وأكدت سعادة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الجمعية تحرص على دعم طلبة الإعلام، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

وقالت: نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الجامعة القاسمية في تنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الإعلامية الشابة، وتعزز مسيرة الإعلام الوطني.

وفي ختام البرنامج، كرمت جمعية الصحفيين الإماراتية الطلبة، ومنحتهم شهادات إتمام التدريب العملي.