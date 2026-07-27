رأس الخيمة في 27 يوليو/ وام / سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 1,422 ساعة تدريبية لموظفيها خلال النصف الأول من عام 2026 إجمالي، وذلك ضمن منظومة متكاملة من البرامج والدورات وورش العمل الهادفة إلى تنمية المهارات ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

ونفذت الدائرة خلال الفترة ذاتها 194 دورة وورشة عمل تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية والتخصصية، بما يسهم في تطوير معارف الموظفين ومهاراتهم، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية لتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والجودة.

كما حققت البرامج التدريبية خلال النصف الأول من العام نسبة رضا بلغت 97% بين الموظفين المشاركين، ما يعكس جودة البرامج التدريبية ومدى مواءمتها للاحتياجات الوظيفية والتطويرية، وفاعليتها في دعم مسارات التعلم والتطوير المستمر.

وأكدت أحلام عبد الرحمن المنصوري مديرة قسم الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية أن الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية يمثل إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، مشيرة إلى أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس حرص الدائرة على توفير بيئة عمل محفزة على التعلم والتطوير المستمر.

وقالت: نحرص في اقتصادية رأس الخيمة على أن تكون البرامج التدريبية مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للموظفين ومتطلبات العمل، وأن تسهم بصورة مباشرة في تطوير قدراتهم المهنية والتخصصية.

وأضافت أن الدائرة ستواصل الاستثمار في برامج التدريب والتطوير، مع التركيز على المهارات المستقبلية والرقمية والقيادية والتخصصية، بما يسهم في رفع كفاءة الموظفين.