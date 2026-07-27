"مجموعة ألِف" وأمريكية الشارقة يطلقان برنامج منح دراسية لدعم كفاءات المستقبل

الشارقة في 27 يوليو/ وام / وقعت "مجموعة ألِف" إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة اتفاقية مع الجامعة الأمريكية في الشارقة تمتد على مدى أربع سنوات تهدف إلى تمويل منح دراسية لعدد من طلبة البكالوريوس في خطوة تعكس التزام الطرفين بتوسيع فرص التعليم وتعزيز مكانة الشارقة كمركز متقدم للتعليم العالي والبحث العلمي.

وبموجب الاتفاقية تدعم "مجموعة ألِف" تمويل المنح الدراسية لعدد من طلبة البكالوريوس ابتداءً من فصل خريف 2026 ويسعى البرنامج إلى دعم الطلبة المتفوقين أكاديميًا أو المحتاجين للدعم المالي على أن تغطي المنح الرسوم الدراسية من خلال صندوق مخصص تديره الجامعة.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في نوفمبر 2025 في خطوة تعكس تحويل هذا الإطار الإستراتيجي إلى مبادرة عملية طويلة الأمد تركز على نتائج ملموسة.

وقال رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف إن مسيرة التنمية المستدامة تبدأ من الاستثمار في الإنسان ويُجسد برنامج المنح الدراسية هذا التزامنا طويل الأمد بتنمية الكفاءات وإتاحة فرص نوعية ودعم التميز الأكاديمي عبر مختلف التخصصات ومن خلال إتاحة الفرصة أمام الطلبة المتميزين بما في ذلك الطلبة المواطنون لمتابعة دراستهم في الجامعة الأمريكية في الشارقة ونؤكد التزامنا بالمساهمة في إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والخبرات اللازمة للإسهام في رسم ملامح مستقبل الشارقة ودولة الإمارات.

من جانبه قال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة إن توسيع فرص الالتحاق بالتعليم المتميز في الجامعة يتطلب شراكات مستدامة مع مؤسسات تدرك القيمة بعيدة المدى للاستثمار في الطاقات البشرية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية مع "مجموعة ألف" تتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلبة المستحقين لمواصلة مسيرتهم نحو التميز الأكاديمي في مجموعة واسعة من التخصصات، بما يدعم تنمية الكفاءات الإماراتية ويسهم في تحقيق رؤية إمارة الشارقة نحو بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.