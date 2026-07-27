أبوظبي في 27 يوليو / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم، قائمة المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2025 - 2026، بالتزامن مع فتح باب التصويت الذي يستمر لمدة 5 أيام حتى الأول من أغسطس المقبل، بمشاركة قادة ومدربي فرق دوري أدنوك للمحترفين، والإعلاميين، والجماهير، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين خلال الحفل السنوي لجوائز الموسم، الذي يقام يوم 10 أغسطس المقبل في فندق قصر الإمارات، ماندارين أورينتال بأبوظبي.

وتتوزع الجوائز على 3 فئات، الأولى هي "جوائز التصويت"، وتشمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، ويتنافس عليها كل من ماتياس بالاسيوس، وكودجو لابا، ورامي ربيعة، وأليخاندرو روميرو، وسفيان رحيمي (العين)، ونيكولاس خيمينيز (الوصل)، ويوري سيزار، وجيليرمي بالا (شباب الأهلي)، وعمر خربين (الوحدة)، وطارق تيسودالي (خورفكان).

ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من خالد عيسى (العين)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وعلي الحوسني (عجمان)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وزايد أحمد (الوحدة).

أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها فلاديمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيدجيتش (عجمان)، وروي فيتوريا (الوصل)، ومارينو بوشيتش (الجزيرة)، وباولو سوزا (شباب الأهلي).

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً كلاً من عبدالكريم تراوري، والحسين رحيمي (العين)، وفينيسيوس ميلو، ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، ورينان فيكتور، ومحمد المنصوري، وكون سانتوس (شباب الأهلي)، وعبدالله توري (النصر).

كما تضم جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور 23 لاعباً، إلى جانب جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور.

وتشمل الفئة الثانية "جوائز الإحصائيات"، وتضم جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها كودجو لابا مهاجم العين، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفاز بها عبدالله توري لاعب النصر، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري المحترفين تحت 23 عاماً، التي نالها علي المعمري، إضافة إلى جائزة فريق الأحلام التي تضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.

أما الفئة الثالثة، فهي "الجوائز وفق المعايير"، وتشمل جائزتي الحضور الجماهيري، وتراخيص الأندية والاحتراف.