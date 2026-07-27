الروبوتات الطبية.. ذكاء يعزز مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات

أبوظبي في 27 يوليو/ وام/ تشهد دولة الإمارات توظيفا متسارعا للروبوتات الطبية، في إطار توجهها نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر ذكاء، مستندة إلى بنية تحتية صحية متقدمة واستثمارات متواصلة في التقنيات المستقبلية.

ويأتي هذا التوسع بوصفه أحد أبرز مرتكزات الطب الحديث، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويدعم كفاءة الرعاية الطبية، ويكرس مكانة الدولة في ريادة تبني الحلول الطبية المتطورة.

وتؤدي الروبوتات الطبية أدواراً متقدمة في منظومة الخدمات التي يوفرها القطاع الصحي في الدولة، إذ تمتد مهامها من سحب الدم والجراحات الدقيقة إلى استبدال المفاصل والقسطرة القلبية، وصولاً إلى صرف الأدوية، والتشخيص عن بعد، وإعادة التأهيل، ويجسد هذا التطور التحولَ المتسارع نحو رعاية صحية ترتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور شفيق صيداني، مدير برنامج الجراحة الروبوتية في كليفلاند كلينك أبوظبي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجراحة بمساعدة الروبوت تمثل نقلة نوعية في الجراحات طفيفة التوغل، إذ تتيح إجراء عمليات كبيرة ومعقدة عبر شقوق صغيرة، بما يسهم في تقليل التدخل الجراحي، وتسريع التعافي، والحد من الألم وفقدان الدم والمضاعفات المحتملة في الحالات المناسبة.

وأوضح أن كليفلاند كلينك أبوظبي يعتمد برنامجا متطوراً للجراحة الروبوتية يضم منصات حديثة، من بينها أنظمة "دافنشي" الجراحية، التي توفر رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة مع تكبير لموضع الجراحة، وتضم أذرعا روبوتية عالية المرونة تحمل أدوات جراحية دقيقة تتحرك داخل مساحات يصعب الوصول إليها بالأساليب التقليدية، فيما يتحكم الجراح بهذه الأدوات عبر وحدة تحكم خاصة، لتترجم المنصة الروبوتية حركات يديه إلى حركات دقيقة ومفلترة داخل جسم المريض، مع تقليل تأثير الاهتزازات الطبيعية لليد، بما يعزز دقة الأداء الجراحي.

من جانبها، توظف المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية "روبوتات سحب الدم" المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء، بهدف رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للأوردة، بما في ذلك الأوردة غير الظاهرة للعين المجردة، وتعمل هذه التقنية على تحديد الوريد الأنسب وعمق الإبرة بدقة عالية قبل سحب العينة خلال ثوانٍ معدودة، مما يقلل من الألم والكدمات، ويسهم في خفض وقت انتظار المرضى بنسبة تصل إلى 50%.

وتستعين العديد من المستشفيات في الإمارات "بروبوتات استبدال المفاصل" لمساعدة جراحي العظام على نحت العظام وتركيب مفاصل الركبة أو الحوض الاصطناعية بدقة مليمترية، اعتمادا على نماذج ثلاثية الأبعاد تُنشأ من صور الأشعة المقطعية للمريض، فيما توفر أنظمة التوجيه الروبوتي حماية للأنسجة والأربطة السليمة من خلال إيقاف الذراع الروبوتية تلقائياً عند تجاوز النطاق الآمن.

وتعزز "روبوتات القسطرة القلبية" المستخدمة في مستشفى القاسمي دقة التدخلات العلاجية داخل الشرايين، من خلال منصة رقمية تتيح للطبيب التحكم بالأدوات الطبية، فيما تتولى الأذرع الروبوتية توجيه الأسلاك والدعامات بدقة مليمترية، بما يقلل احتمالات الخطأ ويحد من تعرض الأطباء للإشعاع أثناء إجراء القسطرة.

وتمثل "الصيدليات الروبوتية الذكية"، المعتمدة في عدد من المستشفيات بالدولة، نموذجا متقدما لأتمتة الخدمات الصيدلانية، إذ تتولى تخزين الأدوية وترتيبها ومراقبة تواريخ صلاحيتها وصرفها آليا اعتمادا على الوصفات الإلكترونية والباركود، فيما تتحرك أذرع آلية داخل المخازن الذكية لالتقاط الدواء المطلوب وتسليمه خلال ثوان، بما يقلل الأخطاء الدوائية ويرفع كفاءة ودقة عمليات صرف الأدوية.

وأسهمت "روبوتات التشخيص بالموجات فوق الصوتية عن بعد" في فتح آفاق جديدة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية في الإمارات لا سيما في المناطق الجبلية البعيدة، حيث تستخدم ذراع روبوتية تتحرك بالتزامن مع حركة يد الطبيب من خلال شبكات اتصال فائقة السرعة، وتنقل صور الفحص مباشرة لإجراء التشخيص، بما يغني المرضى عن السفر للحصول على الخدمة.

وفي المقابل، أحدثت "الهياكل الروبوتية الخارجية" نقلة نوعية بمجال إعادة التأهيل، من خلال مساعدة مرضى الشلل والسكتات الدماغية على استعادة القدرة على الوقوف والمشي، عبر بدلات روبوتية مزودة بمستشعرات تقرأ الإشارات العضلية وحركة الجسم، فيما توفر محركات كهربائية دقيقة القوة اللازمة لدعم المفاصل ومساندة المريض على الحركة بصورة أكثر توازناً وأماناً.

وتجسد هذه المنظومة المتكاملة من الروبوتات الطبية التحول المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في دولة الإمارات، إذ أصبحت التقنيات الروبوتية جزءاً من الممارسة الطبية في عدد متزايد من التخصصات، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية المتقدمة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق نتائج علاجية أكثر دقة، مع استمرار الدور المحوري للكوادر الطبية في الإشراف واتخاذ القرارات العلاجية.