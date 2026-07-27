واشنطن في 27 يوليو/ وام/ أطلقت شركة "إنفيديا" الأمريكية، تحالفا تقنيا عالميا تحت اسم "التحالف المفتوح لأمن الذكاء الاصطناعي" بمشاركة نحو 40 شركة رائدة، أبرزها "مايكروسوفت" و"ديل" و"كراود سترايك" و"سبيس إكس" و"هاجينغ فيس"، بهدف الكشف عن الثغرات ومعالجتها لتعزيز حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما النماذج المفتوحة والمستقلة.

ووفق بيان للشركة، طرحت "إنفيديا" بالتزامن مع ذلك أداة برمجية مفتوحة المصدر عبر منصة "جيت هاب" لتمكين المطورين من مراقبة سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي والحد من الأوامر غير المتوقعة، وذلك استجابة لحادثة أمنية سابقة ارتبطت بنماذج تابعة لشركة "أوبن إيه آي" استهدفت منصة "هاجينغ فيس"، مما سرع وتيرة الحاجة إلى تطوير وسائل حماية متقدمة.

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