رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات العدوانية على السعودية

مكة المكرمة في 27 يوليو/ وام/ أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، الاعتداءات على المملكة العربية السعودية بطائرات مُسَيَّرة أطلقتها الميليشيات العدوانية التابعة لإيران في العراق، مُنوِّهةً بالكفاءة العالية في التصدّي لتلك المُسيَّرات وإحباط عُدوانها.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وجدّدَ معاليه، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية وباسم الشعوب الإسلامية المُنضوية تحت مظلّتِها، التأكيد للتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنِها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

-خلا-