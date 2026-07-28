شركة صينية تتيح نموذج الذكاء الاصطناعي "كيمي كا3" للتحميل المجاني عالمياً

بكين في 28 يوليو/وام/ أتاحت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "مون شوت" نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي طورته "كيميكا 3 " للاستخدام العام المجاني لتوسيع نطاق حضورها ونفوذها في مجال برامج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر على مستوى العالم.

و طرحت "مون شوت" و مقرها في بكين ،يوم الاثنين، أوزان نموذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لتوجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو إيجاد الإجابات، وسيتيح ذلك للمطورين تنزيل التقنية وتعديلها واستضافتها بحرية، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة مستخدمي نموذج "مون شوت".

وذكر مؤسس الشركة الصينية يانج تشيلين، انه يسعى إلى كسب المستخدمين من خلال التركيز على الانفتاح وتوفير إمكانية الوصول إلى ماذجها بشكل أكبر مما عليه الحال بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية المنافسة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت "مون شوت أيه.آي" المدعومة من إمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية علي بابا هولدنجز، إن نموذج "كيمي كا3" ينافس أفضل نماذج شركتي " أوبن أيه.آي" و "أنثروبيك" الأمريكتين.

وبحسب الشركة الصينية، فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "كيمي كا3" الذي يتكون من2.8 تريليون معامل يعتبر أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر في العالم حتى الآن. و يعتبرعدد المعاملات مؤشرا على قدرة أي نظام ومدى تعقيده، وستتيح الشركة هذا النموذج بالكامل ومجانا للمطورين في كل دول العالم بنهاية يوليو الجالي.

-خلا-