نيويورك قي 28 يوليو/وام/ استعادت شركة التكنولوجيا العملاقة "أبل"، لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم، متجاوزة بفارق طفيف شركة

تصنيع الرقائق "إنفيديا".

وارتفعت القيمة السوقية لشركة أبل إلى نحو 4.94 تريليون دولار، متجاوزة القيمة السوقية لشركة إنفيديا البالغة نحو 4.83 تريليون دولار.

وينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى الإنفاق الرأسمالي المحدود لشركة أبل باعتباره نقطة قوة، لا سيما مقارنة بمنافسيها الذين يخصصون عشرات المليارات من الدولارات للبنية التحتية الجديدة للذكاء الاصطناعي.

وفي حين رفعت شركات مثل "ألفابت" و"تسلا " إنفاقها لدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، والروبوتات، خفضت أبل نفقاتها الرأسمالية خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حتى مع استمرارها في توسيع منصة "أبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي.

-خلا-