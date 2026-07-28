طوكيو في 28 يوليو/وام/ تمسك الدولار بأعلى مستوى له في شهر، في التعاملات المبكرة اليوم ، بظل احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل ​الين واليورو، 0.03 بالمئة إلى 101.55، في حين

انخفض اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.1366 دولار.

وأمام الين، ارتفع الدولار 0.05 بالمئة إلى 163.82، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.3284 دولار.

ومن العملات الرئيسية الأخرى، تراجع ⁠الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6981 دولار، في حين خسر

الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.5766 دولار ​أمريكي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بيتكوين 1.88 بالمئة ⁠إلى 63694.59 دولار. وانخفض سعر إيثر 2.83 بالمئة إلى 1890.30 دولار.

-خلا-