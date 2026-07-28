سيؤول في 28 يوليو /وام/ استقطبت جمهورية كوريا قرابة مليوني سائح أجنبي في يونيو الماضي، ليتجاوز العدد الإجمالي للسياح في النصف الأول من العام 10 ملايين.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية قولها إن عدد السياح الأجانب في البلاد وصل إلى مليوناً و 993 ألفاً و 128 سائحاً أجنبياً في الشهر الماضي بزيادة 23.1% عن نفس الشهر من العام الماضي ، وبهذا، ارتفع إجمالي عدد السياح الأجانب في النصف الأول من هذا العام إلى 10.71 مليون سائح أجنبي بارتفاع قدره 21.33% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، جاء السياح الصينيون في المركز الأول من حيث عدد السياح بواقع 650 ألفا، ويليهم اليابانيون بواقع 350 ألفا، والتايوانيون بواقع 220 ألفا.

-خلا-