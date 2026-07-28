نيويورك في 28 يوليو/وام/ أعلنت جونسون ⁠آند جونسون أنها ستدفع 5.5 مليار دولار لتسوية عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن بودرة الأطفال ومنتجات "التلك" الأخرى التي تنتجها تسبب سرطان المبيض، وذلك في إطار تسوية تاريخية تهدف إلى إغلاق فصل من الدعاوى القضائية المثيرة للجدل التي لاحقت الشركة لسنوات.

وذكرت "جونسون ​آند جونسون" ان التسوية تشمل نحو 69 ألف قضية تم تجميعها في محكمة اتحادية في نيوجيرسي، والقضايا ذات الصلة في المحاكم الولائية، وهو ما يمثل 99.75 بالمئة من الدعاوى القضائية المتبقية المتعلقة بالتلك.

وأكدت مكاتب المحاماة التي تمثل المدعين يوم الاثنين ، الاتفاق ووصفته ‌بأنه حل جيد ⁠بعد معركة قضائية استمرت عقدا من الزمن ، ولا

يزال يتعين ‌أن يوافق القاضي المشرف على الدعوى الاتحادية على الاتفاق.

-خلا-