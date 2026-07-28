بكين في 28 يوليو /وام/ سجلت صناعة الإلكترونيات الصينية نموا بنسبة 96.9 في المائة في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يسهم بـ8.5 نقطة مئوية في النمو الإجمالي لأرباح الشركات الصناعية الكبرى، بحسب الهيئة الوطنية للإحصاء .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن هيئة الإحصاء قولها إنه مع التبني الواسع للذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على قوة الحوسبة، ارتفعت أرباح تصنيع أجهزة الكمبيوتر وأرباح تصنيع المعدات الطرفية للكمبيوتر (بما في ذلك الفئران ولوحات المفاتيح والشاشات) بنسبة 689.3 في المائة و305.8 في المائة على التوالي عن العام السابق.

وبالنسبة إلى صناعة الأجهزة الإلكترونية، ارتفعت أرباح صناعة الدوائر المتكاملة 2579.5 في المائة، في حين ارتفعت أرباح صناعة أجهزة أشباه الموصلات المنفصلة، مثل الترانزستورات والثنائيات، بنسبة 31.2 في المائة.

وفي قطاع مكونات الإلكترونيات، ارتفعت أرباح صناعة المواد الإلكترونية المتخصصة بنسبة 209.7 في المائة، بينما سجلت أرباح صناعة الدوائر الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 26.9 في المائة.

-خلا-