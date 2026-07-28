تباطؤ نمو السيارات الكهربائية عالميا في النصف الأول

ميونخ في 28 يوليو/وام/ واصلت تسجيلات السيارات الكهربائية عالمياً ارتفاعها خلال النصف الأول من العام، لكن بوتيرة أبطأ، وفقاً لدراسة أجرتها شركة "بي دبليو سي" للاستشارات شملت 43 سوقاً رئيسية.

وسُجلت نحو 6.6 مليون سيارة كهربائية تعمل بالكامل بالبطاريات، بزيادة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم استمرار النمو، فإنه جاء أقل بكثير من وتيرته في عام 2025، عندما ارتفعت التسجيلات بأكثر من الثلث خلال النصف الأول من العام.

وكانت الصين العامل الرئيس وراء هذا التباطؤ، إذ انكمش أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام، ليتراجع عدد التسجيلات إلى أقل بقليل من 3.6 مليون سيارة، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف في الربع الثاني. ورغم ذلك، استحوذت السيارات الكهربائية على 44% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في الصين خلال الربع الثاني.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت تسجيلات السيارات الكهربائية إلى نحو 460 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام، بانخفاض 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتشكل 6% فقط من إجمالي سوق السيارات الأمريكية.

-خلا-