أبوظبي في 28 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالموسم الخامس من برنامج "المنكوس" التلفزيوني، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 27 أغسطس المقبل، مواصلةً جهودها في صون الموروث الثقافي وتعزيز حضوره بين الأجيال من خلال البرنامج المتخصص بلحن المنكوس، أحد أبرز ألحان الشعر النبطي.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف أصحاب الأصوات المتميزة في أداء لحن المنكوس، وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس على منصة تلفزيونية تحتفي بهذا الفن التراثي، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال بهويتهم الثقافية، واستكمال مسيرة الآباء، وترسيخ اعتزاز الأبناء بموروثهم ونقله إلى الأجيال المقبلة.

واشترطت الهيئة على الراغبين في المشاركة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج (www.almankous.ae)، وتعبئة استمارة التسجيل، على ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، مع إرفاق مقطع فيديو تتراوح مدته بين 30 ثانية ودقيقة واحدة، يتضمن أداءً واضحاً للحن المنكوس من دون أي مؤثرات صوتية.

ويُعد برنامج "المنكوس" الأول من نوعه المتخصص بلحن المنكوس، أحد ألحان الشعر النبطي، وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث في إطار جهودها الرامية إلى التعريف بالموروث الشعبي وصونه، وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي، وترسيخ دوره في الحفاظ على الهوية الوطنية.

وشهد الموسم الرابع منافسة قوية بين 18 متسابقاً من الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، أسفرت عن تتويج راشد آل جميان المري من المملكة العربية السعودية بلقب "فارس المنكوس"، فيما حلّ حمد بن مغيثة الهاجري من المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، وجاء ذيب صالح المري من المملكة العربية السعودية ثالثاً، وسعيد علي المري من دولة قطر رابعاً، وصياد محمد اليامي من المملكة العربية السعودية خامساً، وعبد الهادي آل حميدان المري من المملكة العربية السعودية سادساً.

ويواصل برنامج "المنكوس" أداء رسالته الثقافية في التعريف بلحن المنكوس الأصيل، ومدّ جسور التواصل بين جيل الرواد والشباب، والمحافظة على الموروث الثقافي، إلى جانب إبراز أساليب أداء هذا اللون الفني، والتعريف بأبرز رموزه في منطقة الخليج.

وخلال مواسمه الأربعة، تنافس على لقب "فارس المنكوس" 72 متسابقاً، كما أسهم البرنامج في اكتشاف وإبراز مواهب خليجية واعدة في هذا الفن الأصيل.

وسبق أن تُوِّج بلقب "فارس المنكوس" في الموسم الثالث محمد حسين الراشدي من سلطنة عُمان، وفي الموسم الثاني عبدالله فهد الصخابرة من المملكة العربية السعودية، فيما نال حمدان المنصوري من دولة الإمارات لقب الموسم الأول.