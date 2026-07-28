"ديوا العالمية" تبحث التعاون مع عدد من شركات الطاقة اليونانية

أثينا في 28 يوليو/ وام/ بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ديوا العالمية، خلال زيارة إلى العاصمة اليونانية أثينا على رأس وفد رفيع المستوى، مع قيادات مجموعة شركة الطاقة العامة (PPC) وشركة ميتلين للطاقة والمعادن، سبل تعزيز التعاون والفرص الناشئة المتعلقة بالطلب على الطاقة في مراكز البيانات، والبنية التحتية المرتبطة بشبكات الطاقة، إضافة إلى إمكانات مساهمة ديوا العالمية بخبراتها في مجالات التشغيل والصيانة وحوكمة المرافق لدعم مشاريع الطاقة اليونانية.

تأتي الزيارة في إطار إستراتيجية ديوا العالمية الرامية إلى تعزيز شراكاتها العالمية والتعاون مع الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية المتطورة للشبكات الكهربائية والمياه، وتؤكد جهود ديوا العالمية في توسيع نطاق تواجدها العالمي، والاستفادة من خبراتها في الابتكار والاستدامة لدفع مشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وقال معالي الطاير، إن الزيارة تهدف لنقل النموذج الناجح لقطاع الطاقة في دبي وصولا لتعزيز مكانتها العالمية، إضافة إلى ترسيخ أوجه التعاون بين ديوا العالمية والشركات اليونانية العاملة في قطاع الطاقة، بهدف استكشاف سبل تطوير مشاريع عالمية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وكفاءة الطاقة، بجانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة في مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة.

واستعرض معاليه، خلال الاجتماعات، الإنجازات العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي وحصولها على المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً للأداء ضمن مجالات عملها، وتطور شبكتي الكهرباء والمياه فيها، وبأعلى نسب الكفاءة على المستوى العالمي، وخبرتها في مجال النقل والتوزيع، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وجهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأوضح أن الطاقة النظيفة تشكل حالياً أكثر من 21.5% من مزيج الطاقة في دبي، من خلال مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ركيزة هذا التحول، بوصفه أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، ويستخدم تقنيات متطورة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، والبطاريات، والهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي.

ولفت إلى أن المجمع حقق أربعة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، وذلك عن أعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد بقدرة 700 ميجاوات، وأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة بارتفاع يزيد عن 263 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة، وأطول عملية تشغيل لمحطة طاقة شمسية مركزة.

وتحدث عن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة للهيئة في منطقة حتا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

ضم الوفد، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الهيئة.