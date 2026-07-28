القوات المسلحة الأردنية تسقط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للمملكة

عمان في 28 يوليو/ وام/ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن سلاح الجو الملكي، تعامل فجر اليوم الثلاثاء، مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية / بترا/ ، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.