19.4 ألف مستخدم لخدمة "عبرة" في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 28 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة النقل في عجمان، أن عدد مستخدمي خدمة النقل البحري "عبرة" بلغ 19,428 راكباً خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن هذه المؤشرات تعكس مكانة خدمة العبرة كأحد خيارات النقل الفاعلة في الإمارة، ودورها في تنويع وسائل التنقل، وتوفير تجربة نقل مريحة وآمنة للمتعاملين والزوار.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تعزيز خدمات النقل البحري وفق أفضل الممارسات، بما يلبي احتياجات الجمهور، من خلال متابعة الأداء التشغيلي وتطوير مستوى الخدمة، بما يعزز انسيابية الحركة، وتوفير خيارات تنقل متعددة داخل الإمارة.

وتسعى هيئة النقل بعجمان من خلال خدمات العبرة إلى دعم منظومة نقل أكثر تكاملًا، تعزز تجربة المتعاملين وتواكب تطلعات الإمارة نحو خدمات نقل مستدامة وذات كفاءة عالية.