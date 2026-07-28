أبوظبي في 28 يوليو/ وام/ اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية، برنامج الدعم المعرفي لمنتسبي النسخة الثانية من مشروع "كتّاب 71"، الذي ينظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف إعداد جيل من الكتّاب الشباب المتمكنين من أدوات الكتابة الإبداعية، وتنمية مهارات البحث والتأليف، بما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي الوطني، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز قيم الهوية الوطنية والانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وشهدت النسخة الثانية من المشروع إقبالاً واسعاً، إذ تقدم للمشاركة نحو 400 طالب وطالبة، تأهل منهم أكثر من 180، قبل أن يتم اختيار 82 طالباً وطالبة بعد اجتياز مراحل التقييم والاختبارات وفق المعايير المعتمدة، للانضمام إلى البرنامج بوصفهم من أصحاب المواهب الواعدة في مجال الكتابة.

وتضمن البرنامج سلسلة من الورش التثقيفية المتخصصة، استهلت بلقاء تعريفي تناول آلية المشاركة وخطة التنفيذ والشروط والمعايير ومتطلبات المشروع، أعقبه تنظيم ورشة "الهوية والولاء والانتماء قيم وطنية عليا"، التي ركزت على ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء، وإبراز أهمية المحافظة على مكتسبات الوطن والتعريف بتاريخ دولة الإمارات.

كما اشتمل على ورشة "كاتب المستقبل في العصر الرقمي"، التي هدفت إلى تنمية مهارات الكتابة القصصية، وتعريف الطلبة بسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكتابة الإبداعية الوطنية، إلى جانب ورشة "البحث العلمي وتدوين التاريخ الشفاهي" التي عرّفت المشاركين بأساليب البحث العلمي، وآليات توثيق التاريخ الشفاهي، وتطوير مهارات السرد القصصي، والاستفادة من المكتبة الرقمية.

واختتم البرنامج بجولة افتراضية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، اطلع خلالها الطلبة على مرافق المؤسسة، وشاهدوا فيلماً وثائقياً عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعرفوا إلى مقتنيات مكتبة الإمارات وما تضمه من مصادر معرفية وثقافية.

ويأتي مشروع "كتّاب 71" في إطار الدور الذي يضطلع به الأرشيف والمكتبة الوطنية في دعم التنمية المعرفية، ورعاية المواهب الطلابية، وتعزيز مهارات اللغة العربية، وترسيخ ثقافة القراءة والكتابة الهادفة، بما يواكب توجهات الدولة في الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب وبناء الإنسان.

وكانت النسخة الأولى من المشروع قد أثمرت إصدار مجموعة من القصص الوطنية من إبداع الطلبة، حظيت بإشادة واسعة لما جسدته من وعي وطني وإبداع أدبي، الأمر الذي شجع على إطلاق النسخة الثانية وتوسيع نطاقها.

وسيبدأ الطلبة، عقب انتهاء برنامج الدعم المعرفي، في إعداد قصصهم الوطنية، على أن تُسلَّم إلى اللجنة المنظمة بنهاية شهر أغسطس المقبل، تمهيداً لتحكيمها وإصدار المجموعة القصصية الثانية ضمن مشروع "كتّاب 71".