الشارقة في 28 يوليو/ وام/ تتواصل فعاليات النسخة الثانية من برنامج "صيادو المستقبل"، التي أطلقتها هيئة الشارقة للثروة السمكية، بالتعاون مع ناشئة الشارقة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وذلك ضمن جهود الهيئة لتنمية وعي الناشئة بأهمية البيئة البحرية وترسيخ مفاهيم الصيد المستدام وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالموروث البحري الإماراتي.

يستهدف البرنامج، الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً، وتسعى الهيئة خلال هذه النسخة إلى تأهيل 75 مشاركاً بواقع 15 مشاركاً في كل مدينة من المدن التي يشملها البرنامج وهي الشارقة والحمرية وخورفكان وكلباء ودبا الحصن، ضمن برنامج تدريبي يمتد حتى 4 أغسطس المقبل.

ويتضمن البرنامج باقة من الورش التعليمية والأنشطة التفاعلية والتطبيقات العملية والزيارات الميدانية، بما يوفر للمشاركين تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قيم المسؤولية والعمل الجماعي والمحافظة على البيئة البحرية.

وأكدت الهيئة أن برنامج "صيادو المستقبل" يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد جيل واعٍ بقيمة البحر وثرواته معتز بهويته الوطنية وموروثه البحري وقادر على استيعاب مبادئ الصيد المسؤول وأهمية المحافظة على الموارد البحرية واستدامتها.

وتواصل هيئة الشارقة للثروة السمكية، تنفيذ مبادراتها المجتمعية والتوعوية الهادفة إلى دعم استدامة قطاع الثروة السمكية، وتعزيز الثقافة البيئية، وترسيخ الموروث البحري الإماراتي في نفوس الأجيال الناشئة انسجاماً مع رؤيتها في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.