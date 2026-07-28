دبي في 28 يوليو/ وام/ أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار.

وارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز إلى 10,018 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعد أن اجتذب 2,318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يمثل نموًا بنسبة 30%.

وشهدت شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم نمواً إلى 1,134 شركة، بزيادة قدرها 16%، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، فضلاً عن كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية.

وتعزز هذه النتائج مساهمة المركز في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، إنه

برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل، ويجسد الأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي بتجاوزُ عدد الشركات المسجلة النشطة 10,000 شركة لأول مرة، الثقة الدولية المتنامية من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوفره المركز للمال والأعمال وما يمثله كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم.

وأضاف سموّه أن نتائج المركز تمثل محطة إستراتيجية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وستواصل دبي تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً لتظل مركزاً رئيسياً لصناعة اتجاهات القطاع المالي العالمي المستقبلية، وتمكين التدفقات الاستثمارية العالمية.

وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة، مدعوماً بالنمو في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية والابتكار.

وتحافظ المنظومة المالية للمركز على نموها بوتيرة أسرع عبر استقطاب مكاتب إقليمية أكثر من السوق. ويشمل ذلك 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أعلى تجمع لصناديق التحوط في المنطقة.

ومن بين الشركات البارزة التي أسست مكاتبها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي منذ النصف الأول من عام 2025: "أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة"، و"ألايد وورلد للتأمين القابضة المحدودة"، و"أروبوينت إنفستمنت بارتنرز" (إدارة AIP)، و"أتراديوس" للتأمين التجاري الائتماني (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، والبنك الوطني الكندي، و"بلو ماونتن كابيتال"، و"بي إم إس" (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و"بريمار سيكيوريتيز"، و"كابيتال لاند إنفستمنت"، و"سيتادل"، و"جورديان كابيتال"، و"إتش آي بي للتأمين"، و"آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة"، و"جي بي مورجان إنترناشيونال أدفايزرز"، و"كيستون فاينانشال سولوشنز"، و"ليانليان"، و"باي رايلز"، و"بروسبيرا لإدارة الثروات"، و"آر في كابيتال مانجمنت"، و"كيو آي سي" (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و"رايان سبيشالتي" (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و"صن لايف" (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، ومجموعة "تي إم إف"، و"فارين كابيتال بارتنرز".

كما حافظ المركز على مكانته كأكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2025 نحو 4.2 مليار دولار، مع استمرار التوسع من قِبل الشركات العالمية الرائدة العاملة في سوق التأمين.

ويعكس تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية تنامي تأثير دبي في النظام المالي الدولي، ودور المركز المحوري في ربط الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين. ويضع هذا التصنيف، الذي تم إعداده بشكل مستقل في لندن، دبي في صدارة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن أداء مركز دبي المالي العالمي يعكس قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته على المدى الطويل، وباعتباره أكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب المؤسسات العالمية ورؤوس الأموال والمواهب الساعية إلى الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأضاف أن نجاح المركز يرتكز على أطر قانونية وتنظيمية عالمية المستوى، ومنظومة أعمال متكاملة، بما يعزز مكانة دبي بين المراكز المالية الرائدة في العالم".

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن أداء المركز خلال النصف الأول من العام يجسد الثقة المتواصلة التي توليها المؤسسات العالمية لدبي ومركز دبي المالي العالمي باعتبارهما منصة مفضلة للنمو، لافتا إلى الزخم القوي في جميع المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية، مدعوماً بالتوسع في قاعدة العملاء، ونشاط الابتكار، وتدفقات الاستثمار.

وأضاف أنه مع مواصلة الجهود للتحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، يظل تركيز مركز دبي المالي العالمي منصباً على تهيئة البيئة التي تتلاقى فيها رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمنظومة رائدة للابتكار في مجال الخدمات المالية بالمنطقة.

وخلال النصف الأول من عام 2026، استقطب مركز"إنوفيشن هب" التابع للمركز 361 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمنه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى 1,933 شركة، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما واصلت منصة "Ignyte" دعم المؤسسين ورواد الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد وفرص النمو.

وأعلن مركز دبي المالي العالمي، خلال النصف الأول من العام، عن طموحه الرامي إلى أن يصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، حيث يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية ومبادراته لتطوير المواهب وبنيته التحتية.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار (12.9 مليار درهم ) عدا عن توفير 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره القانونية والتنظيمية من خلال مبادرات تشجع الابتكار المسؤول، وتدعم التقنيات الناشئة، وتضمن مواكبة المركز لأفضل الممارسات العالمية. كما أن المقترحات الأخيرة لتحديث أطر حماية البيانات والتحكيم تعزز من تنافسية المركز وجاذبيته للشركات الدولية.

كما واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كعاصمة لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة. وارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1,408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1,409، بزيادة قدرها 67% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وشملت مبادرات دعم العائلات خلال عام الأسرة في الدولة ، تأسيس المجلس الاستشاري للخبراء في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، و"برنامج الجيل القادم من القادة".

وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي في دعم الحفاظ على الثروات، والتخطيط لتعاقب الإدارة، ونمو الشركات العائلية على المدى الطويل.

وعملت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على توسيع دورها في تطوير وصقل المهارات المتخصصة اللازمة لدعم النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المالية واقتصاد المعرفة بشكل عام.

وقد قدمت الأكاديمية 144 برنامجاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 22% عن النصف الأول من العام السابق 2025.

وشهد النصف الأول من عام 2026، تسارعاً في الطلب على البنية التحتية عالمية المستوى لمركز دبي المالي العالمي.

وشكّل إطلاق مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي" نقلة نوعية في توسعة المركز، بينما تم تأجير مشروع "DIFC Square" البالغ مساحته أكثر من 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية بنسبة 100% وبشكل استباقي قبل اكتماله.