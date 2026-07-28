تعاون بين "سكينة" و"الإمارات للتوحد" لتوسيع خدمات رعاية ذوي التنوّع العصبي في أبوظبي

أبوظبي في 28 يوليو/ وام/ وقعت "سكينة" للصحة النفسية، التابعة لشركة "صحة"، إحدى شركات مجموعة "بيورهيلث"، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع جمعية الإمارات للتوحد، في خطوة نوعية تستهدف ترسيخ منظومة متكاملة لرعاية ذوي التنوّع العصبي، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة للأطفال وأسرهم في إمارة أبوظبي، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس استدامة الرعاية الصحية والنفسية.

تجسد الشراكة توجهًا نحو تعميق التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية والمؤسسات المجتمعية، بما يدعم بناء مجتمعات أكثر شمولاً، وتمكين الأفراد وأسرهم، وتعزيز استدامة خدمات الصحة النفسية ورعاية ذوي التنوّع العصبي في إمارة أبوظبي.

وسيتعاون الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التقييمات النفسية والسلوكية، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، وتحليل السلوك التطبيقي، إلى جانب برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري، فضلاً عن تنظيم ورش تدريبية وتوعوية تستهدف الأسر والمعلمين ومقدمي الرعاية، بما يعزز قدراتهم على دعم الأطفال في البيئات التعليمية والمجتمعية.

وتنص المذكرة على تطوير برامج دعم أسري متخصصة، وتعزيز التنسيق بين الخدمات بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية المناسبة وتسريع التدخل المبكر، إضافة إلى دراسة تصميم مساحات علاجية متخصصة تدعم تقديم خدمات متقدمة ضمن بيئة علاجية متكاملة.

وأكد سعادة علي بن شميل الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، أن المذكرة تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو تعزيز التعاون مع الجهات الصحية الرائدة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد، والارتقاء بجودة الدعم الصحي والنفسي والتأهيلي.

من جانبه أكد الدكتور زين علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ"سكينة"، أن الشراكة تجسد خطوة إستراتيجية لترسيخ نموذج رعاية متكامل يعزز تكامل الخدمات الإكلينيكية والدعم المجتمعي، بما يوسع الوصول إلى خدمات متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويمكّن الأسر من خلال برامج دعم شاملة تعزز جودة الحياة وتدعم مسارات النمو والاندماج.