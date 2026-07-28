دبي في 28 يوليو/ وام/ أعلن "مشروع محمد بن راشد للطيران" في دبي الجنوب، اليوم، عن تقدّم الأعمال الإنشائية في "مجمّع خدمات صيانة الطائرات" لإنجازه بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يشكل محطة رئيسية أخرى في مسيرة توسيع بنيته التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الطيران في المنطقة.

وتقع المنشأة الجديدة ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16,661 مترًا مربعًا، كما تضم 14 وحدة متميزة مصممة وفق أعلى المعايير، لتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تواكب احتياجات الشركات العاملة في مجالات الطيران.

ويقدّم المجمّع، مزايا تنافسية تشمل بنية تحتية متقدمة، ومرونة عالية في تخصيص المساحات المكتبية والتجارية والمستودعات، ما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات الباحثة عن موقع إستراتيجي ضمن بيئة متكاملة للطيران.

كما يتمتع بموقع مجاور لمطار آل مكتوم الدولي، ما يوفّر ربطًا تشغيليًا سلسًا يعزّز كفاءة العمليات ويستفيد من منظومة دبي الجنوب الشاملة.

وتتيح المنشأة الجديدة للشركات العاملة فيها الازدهار ضمن منطقة حرة تتمتع بمزايا متعددة، أبرزها التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، إلى جانب بيئة أعمال محفزة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاع الطيران.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إن التقدم المحرز في "مجمّع خدمات صيانة الطائرات" يعكس الالتزام المستمر بتطوير مرافق تدعم الاحتياجات المتنامية لقطاع الطيران، ومع ازدياد الطلب على مرافق الطيران المتخصصة، تركز الجهود على تقديم مشاريع نوعية تتيح للشركات إمكانية التوسع، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، والاستفادة القصوى من منظومة الطيران العالمية التي تميز إمارة دبي.