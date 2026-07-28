رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 28 يوليو/ وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، اليوم خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات تنموية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الإستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

كما بحث سموه ورئيس وزراء اليونان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.