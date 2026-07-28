أبوظبي في 28 يوليو/ وام/ تقترب "ألف للتعليم" من تحقيق إنجاز جديد بتسجيل مليوني طالب في 19 ألف مدرسة حول العالم، في محطة تعكس تطورها من شركة إماراتية رائدة في تكنولوجيا التعليم إلى شريك عالمي موثوق في تطوير الحلول التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالطلب المتزايد على حلول التعلم المخصص، حيث تعتمد منظومة الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم التكيفي والتحليلات اللحظية، بما يتيح تصميم مسارات تعليمية تلبي احتياجات كل طالب، وتمكين المعلمين من متابعة الأداء وتحسين مخرجات التعلم.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة "ألف للتعليم"، إن اقتراب " ألف للتعليم " من الوصول إلى مليوني طالب مسجل حول العالم يمثل محطة مفصلية في مسيرتها، ويعكس ثقة الحكومات والمؤسسات التعليمية في حلولها، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الابتكار المسؤول لتوظيف الذكاء الاصطناعي في بناء منظومات تعليمية أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل.

ومنذ تأسيسها عام 2016، أبرمت الشركة شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمعلمين لتطوير تجربة تعليمية تفاعلية قائمة على التكنولوجيا، فيما تضم محفظتها عدداً من الحلول الرقمية، أبرزها "منصة ألف"، و"مسارات ألف"، و"معلم ألف للذكاء الاصطناعي"، و"أبجديات"، و"أرابتك".

كما توسعت الشركة في تقديم مبادرات تعليمية لتنمية المهارات الأساسية، تشمل الثقافة المالية والسلامة والاستعداد للطوارئ، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لتمكين المعلمين من توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية، ودورات تقدمها "أكاديمية ألف" وفق أساليب تعلم مرنة.

وتواصل "ألف للتعليم" تعزيز حضورها العالمي عبر توسيع شراكاتها الإستراتيجية، وتطوير منتجاتها التعليمية، وتبني نهج مسؤول في استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجه الأنظمة التعليمية نحو حلول تعليمية قابلة للتوسع وقائمة على البيانات.