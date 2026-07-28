تشوتشو - الصين في 28 يوليو/ وام/ أكد سعادة سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن حصول منتخب الإمارات للشباب على المركز الثاني في النسخة الـ19 لبطولة آسيا، والتأهل إلى بطولة العالم 2027 في مقدونيا، يمثلان إنجازاً تاريخياً يعكس نجاح إستراتيجية الاتحاد في بناء منتخبات وطنية قادرة على المنافسة قارياً ودولياً.

وقال، في تصريحات عقب ختام البطولة أمس في الصين، إن المنتخب دخل المنافسات بهدف التأهل عن دور المجموعات، قبل أن تتغير الطموحات بعد الفوز على المنتخب الياباني حامل اللقب في المباراة الافتتاحية، ثم الفوز على المنتخب القطري، وهو ما ضمن التأهل للدور التالي وفتح الباب أمام المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة العالم".

وأوضح أن المنتخب واصل عروضه القوية، وتمكن من الفوز على المنتخب الصيني في الدور ربع النهائي ليحقق الهدف الرئيسي بالتأهل إلى بطولة العالم، قبل أن يواصل مشواره بنجاح إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا يطمحون إلى التتويج باللقب، إلا أن خسارة النهائي أمام منتخب جمهورية كوريا بنتيجة 24-25 في اللحظات الأخيرة لا تقلل من قيمة الإنجاز الذي تحقق.

وأضاف أن العودة إلى نهائيات كأس العالم للشباب جاءت بعد غياب استمر أكثر من 14 عاماً، منذ آخر مشاركة في عام 2012، معتبراً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير كرة اليد الإماراتية.

وأشار صالح إلى أن النتائج التي حققها المنتخب جاءت ثمرة إستراتيجية عمل بدأ الاتحاد تنفيذها قبل نحو عام، تستهدف بناء منظومة مستدامة لكرة اليد الإماراتية، من خلال تطوير اللوائح والأنظمة، وتوسيع قاعدة اختيار اللاعبين، وإعداد المنتخب عبر برامج تجمعات وتحضيرات فنية متواصلة قبل البطولة.

وأكد أن الاتحاد سيواصل تنفيذ الإستراتيجية نفسها لتطوير مختلف المنتخبات الوطنية، بما يشمل منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأول، بهدف تعزيز حضور كرة اليد الإماراتية على الساحتين القارية والدولية.