"العين للرطب" يتوج الفائزين في الخلاص والتين وأجمل مخرافة

العين في 28 يوليو / وام / واصلت الدورة الأولى من مهرجان "العين للرطب"، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث في "الصاروج بارك" بمدينة العين، فعالياتها ومسابقاتها اليومية، وأعلنت اللجنة المنظمة أمس، الفائزين في مسابقات الخلاص، والتين الأحمر والأصفر، وأجمل مخرافة رطب، وسط مشاركة واسعة من المزارعين.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، الفائزين على مسرح المهرجان؛ حيث أسفرت نتائج مسابقة الخلاص عن فوز أحمد خميس حمودة خميس العرياني، بالمركز الأول، وحل علي سعيد حمودة العرياني، ثانياً، وجاء سلطان سعيد محمد العرياني، في المركز الثالث.

ورصدت اللجنة المنظمة 397 ألف درهم جوائز لمسابقة الخلاص موزعة على 15 فائزاً، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والمركز الثاني على 75 ألف درهم، والمركز الثالث على 40 ألف درهم.

وفي مسابقة التين الأحمر، فاز راشد محمد راشد مبارك الخييلي بالمركز الأول، ونال حارب محمد غنام الهاملي المركز الثاني، فيما حل خليفة محمد ناصر محمد القبيسي ثالثاً، وفاز حارب محمد غنام الهاملي بالمركز الأول في مسابقة التين الأصفر، وجاء عوض سعيد حمد المزروعي ثانياً، وحصل مسعود جمعة مغير جابر الخييلي على المركز الثالث.

وتبلغ جوائز كل مسابقة من مسابقتي التين 117 ألف درهم لعشرة فائزين، يحصل الأول على 25 ألف درهم منها، والثاني على 20 ألف درهم، والثالث على 15 ألف درهم.

وفي مسابقة أجمل مخرافة رطب، توج خلفان سعيد عبدالله حبيشي المنصوري بالمركز الأول، وحل بدر سالمين راشد محمد الشامسي ثانياً، فيما جاء علي خلفان محمد بن خصيبة الظاهري في المركز الثالث.

واستقبل المهرجان أمس 793 كيلوجراماً من المشاركات في مسابقات رطب الشيشي ونخبة الواحات والليمون المحلي والمنوع، قدمها 115 مشاركاً، وتوزعت على 173 مخرافة وسلة.

وبلغت مشاركات الرطب 448 كيلوجراماً قدمها 46 مشاركاً في 104 مخارف، فيما استقبلت مسابقتا الليمون 345 كيلوجراماً من 69 مشاركاً.

وتواصل لجان التحكيم فحص المشاركات وفق المعايير المعتمدة، تمهيداً لإعلان النتائج وتتويج الفائزين مساء اليوم.

وتتواصل فعاليات الدورة الأولى من "العين للرطب" حتى 31 يوليو الجاري وسط منافسات يومية بين المزارعين والمنتجين، وبرنامج متنوع من الفعاليات التراثية والأنشطة الموجهة إلى زوار المهرجان، بما يعزز جودة الإنتاج المحلي ويبرز الموروث الزراعي المرتبط بالنخلة وموسم الرطب.