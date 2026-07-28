سحب دخان حرائق أوروبا تصل النمسا وتحذيرات من اشتعال غابات فيينا

فيينا في 28 يوليو / وام / وصلت سحب دخانية ناتجة عن حرائق الغابات المندلعة في إسبانيا وفرنسا والبرتغال إلى جنوب النمسا عبر تيارات هوائية، مما تسبب في تشكل ضباب خفيف وظهور الشمس باهتة والقمر بلون أصفر غير معتاد نتيجة الجزيئات الدقيقة العالقة في الجو.

وأظهرت تقارير الأقمار الاصطناعية اتخاذ الدخان مسارا من إسبانيا عبر البحر المتوسط وإيطاليا وصولا إلى النمسا.

وفي سياق متصل، حذر غونتر أنيرل، المسؤول بقسم الغابات والزراعة في العاصمة فيينا، من خطر مرتفع للغاية لاندلاع الحرائق في المدينة ومحيطها، لا سيما في الغابات الصنوبرية، مرجعا ذلك إلى جفاف التربة وقلة الأمطار وتراكم الأوراق سريعة الاشتعال.

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