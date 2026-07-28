أبوظبي في 28 يوليو / وام / أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، عن تنظيم جلسات توعوية متخصصة في الأمن السيبراني ضمن برنامج "رائد أعمال المستقبل" 2026، الذي يقام تحت شعار "صيفهم اليوم.. مشاريعهم غداً.. بأمان وثقة"، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لإعداد جيل من رواد الأعمال الشباب يمتلك المهارات الريادية والوعي الرقمي اللازمين لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، وبناء مشاريع مستقبلية قائمة على الابتكار والمعرفة.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين صندوق خليفة ومجلس الأمن السيبراني، وانطلاقاً من التزام الجهتين بتعزيز الثقافة الرقمية لدى الأجيال الناشئة، من خلال دمج مفاهيم الأمن السيبراني في البرامج التدريبية والتعليمية، وترسيخ الوعي بأهميته باعتباره أحد المقومات الأساسية لبناء المشاريع واستدامتها، بما يعزز جاهزية الأجيال الناشئة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، ويؤسس لثقافة رقمية آمنة تدعم مسيرتهم الريادية.

وتقام الجلسات في أبوظبي والعين والظفرة، حيث تُقدم للمشاركين محتوى تفاعلياً يتناول عدداً من الموضوعات الأساسية، من بينها حماية البيانات الشخصية، والحفاظ على الهوية الرقمية، والتعامل الآمن مع المنصات والتطبيقات الرقمية، والتعرف إلى أبرز المخاطر الإلكترونية وأساليب الوقاية منها، بما يعزز السلوك الرقمي المسؤول، ويمكّن المشاركين من الاستفادة من التقنيات الحديثة بثقة وأمان، كما تركز الجلسات على إبراز العلاقة بين الأمن السيبراني وريادة الأعمال، وتعريف المشاركين بأهمية حماية الأصول الرقمية والبيانات، وتعزيز استدامة المشاريع في مختلف مراحل تطويرها.

ويقدم المخيم تجربة تعليمية متكاملة للأطفال والناشئة من عمر 4 إلى 18 عاماً، من خلال أربعة مسارات تعليمية متدرجة تراعي الفئات العمرية المختلفة، وتشمل المبتكرون الصغار، والمرحلة التأسيسية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة المتقدمة. كما يجمع بين التعلم بالممارسة، والأنشطة التطبيقية، وورش العمل التفاعلية، والجلسات التوجيهية، وعروض المشاريع، وصولاً إلى حفل تخرج يمنح خلاله المشاركون شهادات مشاركة، وذلك بهدف تنمية مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي وريادة الأعمال، وتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع، في بيئة تعليمية تعزز روح المبادرة والعمل الجماعي.

ويعكس هذا التعاون حرص صندوق خليفة على تطوير مبادرات نوعية تجمع بين بناء المهارات الريادية وتعزيز الثقافة الرقمية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والوعي اللازمين للاستفادة من التقنيات الحديثة بصورة آمنة ومسؤولة، ويدعم توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مشاريع المستقبل بثقة وكفاءة.