دبي في 28 يوليو / وام / رحب نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي، بانضمام "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) مجدداً كشريك استراتيجي للقمة في دورتها المقبلة، والمُقرر عقد أعمالها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، شهر سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي عن بالغ ترحيبها بالشراكة المتجددة مع واحدة من أهم وأبرز المؤسسات الاقتصادية في دبي، بل وعلى مستوى المنطقة والعالم، وهي موانئ دبي العالمية، مؤكدةً أن هذه الشراكة تعكس مدى التكامل الذي يجمع الإعلام والاقتصاد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ليس فقط على الصعيد العربي ولكن في الإطار العالمي الأشمل.

وأكدت معاليها اعتزازها بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، والذي وصفته بأنه يشكل أحد الركائز الأساسية الداعمة للحدث مع مواصلة ترسيخ مكانته كمحرك دفع رئيس هدفه النهوض بالإعلام العربي وتعزيز تنافسيته والارتقاء برسالته، وقالت: "لاشك أن التواجد الإيجابي الملموس لموانئ دبي العالمية على الصعيد الدولي يمثل اليوم أحد أهم مكونات القوة الناعمة لدبي ودولة الإمارات.. وفي عالم تتسارع فيه التحولات، أصبحت المؤسسات الاقتصادية الكبرى شريكاً فاعلاً في نقل رسائل الدول وتعزيز حضورها على الساحة العالمية".

وأشادت معالي منى المرّي بالأثر الإيجابي الكبير لموانئ دبي العالمية سواء على الصعيد الاقتصادي كإحدى أهم وأكبر المؤسسات الاقتصادية الوطنية ذات الانتشار العالمي الكبير، من خلال تواجدها واستثماراتها في عشرات الأسواق الحيوية في قارات افريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا، وكذلك كشريك فاعل ومؤثر في نقل رسالة الإمارات إلى العالم وهي رسالة خير وتعاون، ورغبة صادقة في فتح آفاق اقتصادية جديدة تخدم شعوب العالم وتدعم طموحاتها التنموية.

من جانبه، أكد سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد،" أن الشراكة مع قمة الإعلام العربي للمرة الحادية عشرة على التوالي، تأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية الحدث ودوره كأبرز تجمُّع إعلامي عربي، وأثره في تحفيز القائمين على هذا القطاع الحيوي لاكتشاف مزيد من سبل الارتقاء بمضمونه ورسالته، وقال : "يسرّنا أن نواصل التعاون مع قمة الإعلام العربي كشريك استراتيجي لهذا الحدث الكبير الذي يضم نخب القيادات السياسية والإعلامية من المنطقة والعالم؛ نثق في قدرة الإعلام العربي على الخروج من هذا التجمع بأفكار ورؤى تسهم في الارتقاء بتعاون ينهض بالريادة الإعلامية العربية ويعزز تنافسيتها على خارطة الإعلام العالمي".

وأضاف : "نفخر بإسهامنا في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ولدبي مع سعينا الدائم لنقل صورتها المشرقة ورسالتها إلى العالم من خلال أعمالنا المنتشرة حول العالم، ولاشك في أن تكامل القوة الناعمة المؤثرة للمؤسسات الاقتصادية الكبرى مع دور الإعلام، يخلق منصة ذات تأثير حقيقي تخدم في توصيل رسالة تعكس القيم الوطنية وتزيد من الثقة في فرص المستقبل وتدعم الاستقرار والتنمية".

بدورها أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن الشراكة المتجددة مع موانئ دبي العالمية يمثل امتداداً لتعاون مثمر أسهم على مدى سنوات في دعم مسيرة قمة الإعلام العربي وتطورها، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة المزدهرة تمثل نموذجاً مثالياً للشراكات الناجحة، ومنوهة بأثرها في تطور القمة واتساع نطاقها وتنوع أجندتها ومشاركيها.

وقالت مريم الملا إن القمة، مع مواصلة تطوير برامجها وتوسيع نطاق الحوار الذي تتيحه حول مستقبل الإعلام، حريصة على توثيق الشراكات التي تمكنها من القيام برسالتها ودورها على النحو الأمثل، مؤكدة أن تجديد التعاون مع موانئ دبي العالمية يسهم في تعزيز منصة إعلامية رفيعة المستوى، هي الأكبر على مستوى المنطقة، تجمع الخبرات والتجارب المختلفة، وتواكب التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام وتستجيب لاحتياجات أجياله الجديدة.

يُذكر أن "قمة الإعلام العربي" تشهد مع انطلاق دورتها المقبلة، تطوراً لافتاً حيث ستكون هذه الدورة الأكبر في تاريخ الحدث ومنذ بداياته الأولى مع انطلاق "منتدى الإعلام العربي" في العام 2001، حيث تضم القمة هذا العام 10 منتديات تُعقد تحت مظلتها على مدار ثلاثة أيام، بحضور نحو 6000 مشارك يتقدّمهم لفيف من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية ونخبة من أبرز وأهم القيادات الإعلامية ورموز العمل الإعلامي العربي والعالمي، ورؤساء تحرير الصُحف، والكُتّاب والمفكرين، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين، في المنطقة العربية والعالم، حيث ستغطى نقاشات تلك المنتديات مع التوسع في أجندة القمة، كافة القطاعات الإعلامية، في حين تواكب الأجندة الرئيسية للقمة سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تسهم في تعزيز المستهدفات الاستراتيجية للتجمع الإعلامي الأكبر في العالم العربي.