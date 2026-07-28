"جدول فعاليات دبي" يكشف عن أجندة أغسطس الحافلة ضمن "مفاجآت صيف دبي"

دبي في 28 يوليو / وام / كشف جدول فعاليات دبي، عن برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة خلال شهر أغسطس المقبل ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، يتضمن تجارب تسوق ومأكولات وأنشطة رياضية وعائلية وحفلات موسيقية وعروضاً ترفيهية متنوعة، بما يعزز جاذبية الإمارة خلال الموسم الصيفي، ويؤكد مكانتها وجهة عالمية للفعاليات على مدار العام.

ويشمل البرنامج باقة واسعة من عروض التسوق والترفيه التي تستمر حتى 30 أغسطس؛ حيث يستفيد المتسوقون من عروض حصرية وسحوبات على جوائز وعروض ترويجية في الفنادق والمعالم الترفيهية، إلى جانب فعاليات تناسب جميع أفراد العائلة.

كما تتواصل فعاليات "أسبوع الصيف للمطاعم" حتى الثاني من أغسطس، بمشاركة أكثر من 50 مطعماً تقدم قوائم طعام متنوعة تمنح عشاق المأكولات فرصة الاستمتاع بتجارب طهي عالمية في أنحاء المدينة المختلفة.

وفي الجانب الرياضي، يحتضن شهر أغسطس سلسلة من الفعاليات المجتمعية، تشمل سباقات ابن بطوطة مول للجري، وفعالية "عالم دبي للرياضة" في مركز دبي التجاري العالمي، ومبادرة "دبي مولاثون" التي توفر مسارات داخلية مكيفة للمشي والجري في عدد من مراكز التسوق حتى 15 سبتمبر، إضافة إلى انطلاق "ألعاب التحمّل" للمرة الأولى في مجمع حمدان الرياضي يوم 30 أغسطس، بمشاركة محبي اللياقة البدنية ورياضات التحمّل.

ويزخر البرنامج أيضاً بأمسيات موسيقية وعروض ترفيهية يحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، فيما تستضيف المدينة عروضاً كوميدية ضمن "ذا لافتر فاكتوري" وعروضاً مباشرة لعدد من نجوم الكوميديا من المنطقة والعالم.

كما يحتضن أغسطس معرض "جي بي إكس" الترفيهي، الذي يجمع عشاق الثقافة اليابانية والأنمي والألعاب وورش العمل والعروض التفاعلية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تستضيفها أبرز المسارح وقاعات الفعاليات في دبي.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للفعاليات والسياحة والترفيه، عبر أجندة متنوعة على مدار العام تسهم في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وترتقي بجودة الحياة وتجربة الزوار والمقيمين.