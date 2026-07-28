"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تدعو للمشاركة في فئة "أفضل اتصال يستهدف الشباب"

الشارقة في 28 يوليو / وام / دعت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الجهات المختلفة إلى المشاركة في فئة "أفضل اتصال يستهدف الشباب" التي تكرّم الحملات والبرامج الاتصالية القادرة على إحداث تغيير ملموس في وعي الشباب وممارساتهم ودعم مشاركتهم في التنمية وريادة الأعمال وصناعة المستقبل.

وتستهدف هذه الفئة الجهات الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العامة أو شبه الحكومية، التي نفذت حملات اتصال تستهدف الشباب.

وتعكس الفئة، المكانة المحورية التي يحظى بها الشباب في منظومة الاتصال الحكومي والمؤسسي بوصفهم شركاء فاعلين في بناء المجتمعات؛ إذ تضيء على التجارب التي نجحت في توظيف الاتصال لإلهامهم وتعزيز وعيهم وتحفيز مشاركتهم وتوفير الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أثر واقعي ومستدام.

وقالت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المبادرات والبرامج الاتصالية النوعية التي تتبناها العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، وتجسد أهداف هذه الفئة وتسهم في بناء وعي الشباب وتعزيز مشاركتهم ودعم طموحاتهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والعمل المجتمعي.

وأضافت أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تتيح لهذه الجهات عرض تجاربها المتميزة والملهمة أمام جمهور عالمي بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويفتح المجال أمام المؤسسات للاطلاع على ممارسات ناجحة قابلة للتطوير والاستفادة منها، مؤكدة أن إبراز هذه التجارب يسهم في تطوير المجتمعات وبناء نماذج أكثر استدامة وقدرة على الاستجابة لتطلعات الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن قيمة الاتصال الموجّه للشباب تقاس بقدرته على إحداث تغيير فعلي في الوعي والسلوك وخلق فرص جديدة للمشاركة والابتكار وتحويل الشباب من متلقين للرسائل إلى شركاء في صياغتها وصناعة أثرها.

وتضم فئة "أفضل اتصال يستهدف الشباب" جائزتين فرعيتين الأولى "أفضل حملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب" وتستهدف الحملات التي أسهمت في إحداث تحول قابل للقياس في وعي الشباب ودعم مشاركتهم المجتمعية من خلال إستراتيجيات اتصال مبتكرة وتقنيات حديثة تعالج قضايا مجتمعية وتنموية في مجالات الصحة والثقافة والبيئة والقيم المجتمعية والعمل التطوعي والابتكار والمسؤولية الاجتماعية.

وتكرم الجائزة الفرعية الثانية وهي "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب"، البرامج التي وظفت الاتصال في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الوصول إلى المعرفة وفرص التدريب والتمويل وبناء الشبكات المهنية والتعريف بالفرص المتاحة بما يسهم في تطوير المشاريع الناشئة وتحويل الأفكار الواعدة إلى مبادرات ذات قيمة مضافة.

وتستند عملية تقييم المشاركات إلى مجموعة من المعايير التي تشمل جودة الإستراتيجية والتخطيط وكفاءة التنفيذ والابتكار والإبداع ومستوى التفاعل مع الشباب إلى جانب النتائج المحققة وقابلية قياس الأثر واستدامته بما يضمن تكريم المبادرات التي نجحت في تجاوز الاتصال التقليدي نحو بناء تأثير حقيقي طويل الأمد.

ودعت الجائزة الجهات المؤهلة إلى توثيق تجاربها ونتائجها وتقديم ملفات مشاركاتها قبل إغلاق باب التسجيل في 31 أغسطس 2026 للاستفادة من منصتها في إبراز ممارساتها الاتصالية وتوسيع نطاق أثرها والإسهام في إثراء المعرفة العالمية في مجال الاتصال الموجّه للشباب.

وتضم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الحالية 23 فئة موزعة على خمس قطاعات رئيسية هي جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والجوائز الفردية وجوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي وجوائز لجنة التحكيم وجوائز الشركاء.