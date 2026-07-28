جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية تواصل استقبال المؤلفات المتخصصة

الشارقة في 28 يوليو / وام / وجّه مجمع اللغة العربية بالشارقة دعوة للباحثين والمؤلفين المتخصصين في علوم العربية إلى تقديم مؤلفاتهم وأبحاثهم للمشاركة في الدورة التاسعة من "جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية" واستكمال ملفات الترشح قبل إغلاق باب المشاركة في 31 يوليو الجاري، عبر المنصة الإلكترونية للجائزة، "https://shj-arabic-award.shj.ae/".

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100 ألف دولار أمريكي موزعة على أربعة فائزين ضمن محورين؛ إذ ينال صاحب المركز الأول في كل محور 30 ألف دولار ويحصل صاحب المركز الثاني على 20 ألف دولار.

وتستقبل الدورة الحالية المؤلفات ضمن محور "الدراسات اللغوية والبيانية في الخطاب القرآني" الذي يشمل البحوث النحوية والصرفية والبلاغية والمعجمية والأسلوبية المتصلة بآيات القرآن الكريم وما تقدمه من قراءات تكشف دلالات الخطاب القرآني ووجوه إعجازه وخصائص نظمه.

ويختص المحور الثاني "الدراسات المعجمية الحديثة" بالمؤلفات التي تبحث في الصناعة المعجمية اللغوية والإنسانية في العصر الحديث وتحلل مناهجها وتحولاتها وتقترح سبل تطويرها في ضوء الأدوات الرقمية وقواعد البيانات وتقنيات المعالجة اللغوية.

وقال الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، إن الجائزة تتطلع مع اقتراب إغلاق باب الترشح إلى استقبال مزيد من البحوث التي تسهم في إثراء البحث اللغوي والمعجمي وتضيف إلى المكتبة العربية أعمالاً تجمع بين الأصالة العلمية ومواكبة التحولات المعرفية المعاصرة.

وأكد أن الجائزة رسخت على مدى دوراتها السابقة مكانتها بوصفها منصة لتقدير الجهود البحثية الجادة وإبراز الأعمال التي تقدم إضافة نوعية لعلوم العربية.

وأعرب عن أمله في أن تمثل الأيام المتبقية فرصة للباحثين والمؤلفين الذين أنجزوا أعمالاً رصينة في محوري الدورة الحالية لاستكمال مشاركاتهم والانضمام إلى مسيرة علمية أسهمت عبر الأعوام الماضية في الاحتفاء بالدراسات التي تثري المعرفة اللغوية وتخدم العربية في مجالاتها المتجددة.

ويشترط في العمل المرشح أن يكون كتاباً مطبوعاً يحمل رقماً دولياً للنشر وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت بين يناير 2016 ويوليو 2026 فيما لا تقبل الأبحاث المنشورة في المجلات المحكمة كما يشترط ألا يكون الكتاب قد نال جائزة مماثلة وأن يتقدم المترشح بعمل واحد في محور واحد وألا يشارك الفائزون في الدورات السابقة إلا بعد مرور خمس سنوات على سنة الفوز.